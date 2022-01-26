27 Ocak emekli zammı 2022: Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A-4B-4C emekli ek ödeme tutarı nedir? 2022 SGK Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşı hesaplama

HARP VE VAZİFE MALULLERİNE YAPILACAK 2021 YILI EK ÖDEMELERİ İLE EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDA EMEKLİ, MALUL, VAZİFE MALULÜ, DUL VEYA YETİM AYLIĞI ALANLARIN 2022 YILI OCAK AYI ZAM FARKLARININ ÖDENMESİ

(1)Aylık Farkı Ödemesi;

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir. Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;