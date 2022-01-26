27 Ocak emekli zammı 2022: Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A-4B-4C emekli ek ödeme tutarı nedir? 2022 SGK Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşı hesaplama

2022 zamlı emekli maaş farkı gündemde sıklıkla araştırıyor. Peki Emekli maaşı 2022 ne kadar, emekli maaşı farkları ne zaman yatacak? Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylıklarını aldıkları banka ve PTT hesaplarına gönderilecek. Peki, 27 Ocak emekli zammı 2022: Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A-4B-4C emekli ek ödeme tutarı nedir? İşte 2022 SGK Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşı hesaplama ekranı!
HARP VE VAZİFE MALULLERİNE YAPILACAK 2021 YILI EK ÖDEMELERİ İLE EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDA EMEKLİ, MALUL, VAZİFE MALULÜ, DUL VEYA YETİM AYLIĞI ALANLARIN 2022 YILI OCAK AYI ZAM FARKLARININ ÖDENMESİ
(1)Aylık Farkı Ödemesi;
5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir. Buna göre;
Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında,
aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 3.648.011.335,11 TL'dir.
5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.