Belgeyi teslim edene nakit yatırılıyor! 6 ay sigortalı çalışmış olan herkes başvurabilir! 8 maaşa kadar... İşçilerin çalıştığı dönemi ve sonrasını koruyan yasal hakları devlet tarafından güvence altına alınmıştır. İşçilerin hakları arasında kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, ihbar tazminatı bulunuyor. Yasalarda işçilerin hakkını koruyan önemli maddeler var. En önemli haklardan birisi de işçilerin çıkarıldığı işe geri dönme hakkıdır. İşten çıkarılan kişiler aynı işyerinde tekrar çalışabilecekken aynı zamanda sekiz maaşlık bir tazminat hakkı da bulunmaktadır. İşveren tarafından işten çıkarılan işçi belli şartlar içerisinde eski işine dönüyor ya da başka bir tercih olarak tazminat alabiliyor. Bu durumda çalışma süresiyle ilgili detaylar çok önemlidir.

İŞÇİLERİN GÜVENCESİ

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda işverenler de olduğu kadar işçiler için de çeşitli güvenceler bulunuyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih bunlardan bazıları. Yasal güvencelerden birisi de işçilerin çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları. Yani işten çıkartılan bir çalışan belli şartlarda aynı işe geri de dönebiliyor, ya da bunun yerine tazminat kazanabiliyor.