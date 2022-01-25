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    • Ekonomi
    • 25.01.2022 23:01
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    • 25.01.2022 23:04
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    26 Ocak EYT son dakika haberleri 2022: Yaşa Takılanlar için kademeli emeklilik evresi! En az 5900 gün prim doldurma şartı...

    Milyonlarca kişi, EYT kapsamında yapılacak düzenlemeyi büyük bir heyecanla bekliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için formüller belirleniyor. Bunlardan biri de primi dolana kademeli emeklilik sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımız ile beraber paylaşacağız" demişti. Kademeli emeklilik formülünde, erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi aranacak. Peki, EYT son dakika bugün ne oldu 2022? Yaşa Takılanlar son 1 saat gelişme var mı? EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    26 Ocak EYT son dakika: Kademeli emeklilik sistemi!

    Milyonlarca kişi emeklilik yasasını büyük bir merakla bekliyor. Hükümet EYT konusunu kapsamlı bir değerlendirme sürecine aldı ve çeşitli formüller masaya yatırılıyor. Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar emekli olduklarında maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. Bir diğer konuşulan formül ise kademeli emeklilik. Peki, EYT son dakika bugün ne oldu 2022? Yaşa Takılanlar son 1 saat gelişme var mı? EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

    Son dönemde yeniden gündeme gelen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meselesinin çözümü için hazırlıklar devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımız ile beraber paylaşacağız" demişti.

    ÇERÇEVE ÇİZİLECEK

    Daha önce yapılan çalışmalarda gündeme gelen formüller ile birlikte sorunun çözümü için kapsamlı bir çalışma devam ettiriliyor.

    Bu noktada yapılacak yasal düzenlemenin çerçevesi de çizilmiş olacak. Böylece hak sahipleri tespit edilecek ve bunların hangi şartlarda emekli olabilecekleri ortaya konulacak.

        8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanların içinde bulunduğu EYT grubunda sadece SSK'lılar değil, diğer sigorta kurumlarından prim yatırmış olanlar da bulunuyor.

        Örneğin; daha önce SSK'lı olmuş, ardından memuriyete geçmiş olanlar bulunduğu gibi; önce Bağ-Kur'lu, sonra SSK'lı olarak çalışanlar da var.

        Bu sigortalıların hangi kurumdan emekli olacakları da ayrı bir çalışma gerektiriyor.

        Özellikle memur olanların Emekli Sandığı emeklilik şartlarını doldurmadan emekli olup olamayacakları da ayrı bir soru.

        YAŞ SINIRI KONULUR MU?

        Ancak kurum değiştirmemiş yani sadece SSK'lı olarak çalışmış olanlar için kademeli bir emeklilik formülü de masada bulunuyor.

        Buna göre; emeklilik için kadınların 20, erkeklerin 25 yılı doldurmuş olmalarına ve işe giriş tarihlerine göre 5000 ile 5975 prim sayısına ulaşıp ulaşmadığına bakılacak.

        Burada primini dolduranların yıl şartını tamamlamalarına göre kademeli olarak emeklilik imkanına kavuşmaları da söz konusu olabilecek.

        Örneğin; 1998 yılında sigortalı olmuş bir erkek EYT'linin en az 5900 gün prim doldurması gerekiyor.

        Eğer yaş şartı konulmaz ise bu sigortalının primini tamamlayıp 25 yılı dolduracağı 2023 yılında emekli olabilmesinin yolu açılacak.

        Tüm formüller ve alternatifler bir araya getirilerek bir karar verilecek.

        Özellikle hak sahiplerinin tespiti ve emekli edilme şartları öne çıkacak.
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        Haberler Ekonomi 26 Ocak EYT son dakika haberleri 2022: Yaşa Takılanlar için kademeli emeklilik evresi! En az 5900 gün prim doldurma şartı...
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