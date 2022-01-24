Ve sonunda flaş AGİ detayı belli oldu! Zam almayanların maaşı da yükseldi! Zamsız net maaşlar 1.696 TL yıllık ise 89.113 TL...

AGİ'nin (Asgari Geçim İndirimi) kaldırılması asgari ücret üstünde maaş alan çalışanların zamlı net maaşlarını nasıl etkileyecek? Çalışanlar bu bozukluğun yanıtını merek ediyor. Öncelik ile 'AGİ nedir?' ona bakmak lazım. Asgari geçim indirimi, ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen vergilerin kısmen ya da tamamıyla iade edilmesidir.

Bu tutar uygar hale ve çocuk sayısına göre farklılık gösteriyordu. 2022 itibarı ile bundan sonra bu program kalkmış oldu. Fakat vergi istisnası maaşlara yansıyacak. Örneğin, 10 bin TL brüt ücretle çalışan bekar bir vatandaş Aralık 2021'de net 6.129 TL almıştı. Aynı vatandaş Ocak 2022'de zam almasa bile istisna yardımıyla 7.825 TL alacak. Yani 1.696 TL daha yüksek maaş alacak. Bu vatandaş 2021'de toplam 78.459 TL alırken bu sene 89.113 TL alacak. İstisnalar uygulanınca AGİ'den daha karlı bir hal meydana çıkıyor. Peki AGİ ardından bütün çalışanların maaşında artış olacak mı? Vergi istisnası çalışanların cebine nasıl yansıyacak? İşte vergi istisnası ile alakalı merak edilen bütün detaylar...