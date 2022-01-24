Ve sonunda flaş AGİ detayı belli oldu! Zam almayanların maaşı da yükseldi! Zamsız net maaşlar 1.696 TL yıllık ise 89.113 TL...

Çalışanlar zam alamasa bile vergi istisnası dolayısı ile net maaşlarda artış olacak. Milyonlarca çalışanın maaşına yeni sene ile eş güdümlü zam yapıldı. Asgari ücrete gelen yüzde 50'lik zam ve vergi istisnası maaşlara ilk kez şubat ayında yansıyacak. Vergi istisnası yalnızca asgari ücretliyi değil bütün çalışanların maaşının asgari ücret kadar olan bölümünü kapsıyor. Asgari ücretin net olarak açıklanması ve bütün ücretlilerin asgari ücrete kadarki gelirlerinin gelir vergisinden, brüt asgari ücrete kadar gelirlerinin de damga vergisinden muaf tutulmasıyla eş güdümlü ücretlilerin ellerine geride bıraktığımız net rakamda artış söz hususu olacak. Diğer yandan net ücretten çalışan işçiler amacıyla Ocak ayı maaşlarında AGİ'nin kalkmasıyla değişiklik olabiliyor. Bu değişikliğin işverenler doğrultusundan telafi edilmesi gerekiyor.
AGİ'nin (Asgari Geçim İndirimi) kaldırılması asgari ücret üstünde maaş alan çalışanların zamlı net maaşlarını nasıl etkileyecek? Çalışanlar bu bozukluğun yanıtını merek ediyor. Öncelik ile 'AGİ nedir?' ona bakmak lazım. Asgari geçim indirimi, ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen vergilerin kısmen ya da tamamıyla iade edilmesidir.
Bu tutar uygar hale ve çocuk sayısına göre farklılık gösteriyordu. 2022 itibarı ile bundan sonra bu program kalkmış oldu. Fakat vergi istisnası maaşlara yansıyacak. Örneğin, 10 bin TL brüt ücretle çalışan bekar bir vatandaş Aralık 2021'de net 6.129 TL almıştı. Aynı vatandaş Ocak 2022'de zam almasa bile istisna yardımıyla 7.825 TL alacak. Yani 1.696 TL daha yüksek maaş alacak. Bu vatandaş 2021'de toplam 78.459 TL alırken bu sene 89.113 TL alacak. İstisnalar uygulanınca AGİ'den daha karlı bir hal meydana çıkıyor. Peki AGİ ardından bütün çalışanların maaşında artış olacak mı? Vergi istisnası çalışanların cebine nasıl yansıyacak? İşte vergi istisnası ile alakalı merak edilen bütün detaylar...
GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI
Gelir ve damga vergisi istisnası tüm ücretlilere bu sene süresince uygulanacak. İstisna ücret seviyesi fark etmeksizin tüm çalışanlara ve aynı tutarlarda uygulanacak. Yalnızca gelir vergisi dilimi nedeniyle vergi istisnasının tutarı Ocak-temmuz aylarıyla ağustos ve eylül-Aralık aylarında değişik tutarlarda olacak. Toplamda tüm ücretlilere 8.608 TL gelir vergisi istisnası uygulanacak. Damga vergisi istisnası ise her ay 37.98 TL olmak üzere uygulanacak ve toplamda 455 TL'lik bir istisna sağlanacak. Bu çerçevede tüm ücretlilere bu sene süresince toplam 9.063 TL'lik gelir ve damga vergisi istisnası sağlanmış olacak.