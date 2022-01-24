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    Rapor paraları arttı! Maaşa göre, kime ne kadar ödeme yapılacak! İşte tüm detayları...

    Yeni yılla birlikte ücretlerin artması rapor paralarına da yansıdı. En düşük rapor parası yatarak tedavilerde 83, ayakta tedavilerde 111 liraya yükselirken; anneye de en az 12 bin 454 lira ödenecek.

    Çığıl Ön Yener
    Rapor paraları arttı

    HIzmet akdiyle çalışanlar ile kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilm hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınması şartıyla geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) veriliyor. SGK, geçen yıl hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir kaybının telafisi için sigortalılara toplam 8.2 milyar lira rapor parası verirken, yeni yılla birlikte ücretlerdeki artış bu ödemeleri yükseltti. Asgari ücretlinin günlük rapor parası ayakta tedavilerde 79,50 liradan 111,20 liraya, yatarak tedavilerde 59,62 liradan 83,40 liraya yükseldi. Annelerin doğum izninde çalışmadıkları süre için aldıkları rapor parası da 8 bin 904 liradan 12 bin 454 liraya yükseldi.



    KİMLER ALIYOR?
    Sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici göremezlik ödeneği ödenebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor. İş kazasında ise 1 gün bile sigorta yetiyor. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, hizmet akdiyle çalışan sigortalılara hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılıyor.



    ESNAFA DA ÖDENİYOR
    Hizmet akdiyle çalışanlar ile şirket ortakları hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına çalışan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önce ve sonraki 8'er haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışılmayan her gün için geçici göremezlik ödeneği veriliyor.

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    Haberler Ekonomi Rapor paraları arttı! Maaşa göre, kime ne kadar ödeme yapılacak! İşte tüm detayları...
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