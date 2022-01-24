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    • Ekonomi
    • 24.01.2022 09:15
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    • 24.01.2022 09:15
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    Milyonlarca çalışan alacak! Cuma günü hesaplarda! En az 1.550 TL ödenecek! En düşük ise brüt 8.673 lira olacak

    Ve sonunda belli oldu. Peş peşe açıklamalar yapıldı. Hem ödeme tarihleri hem de ödenecek net tutarlar belli oldu. Kamu pazarında çalışan işçilerin ikramiye tarihleri belli oldu. İlk ödeme 28 Ocak’ta. En düşük ikramiye ise brüt 8.673 lira olacak 700 bin kamu işçisinin merakla beklediği ödemeler başlıyor. Her sene 52 gün üzerinden ek tediye (ikramiye) alan işçilerin 26 günlük ikramiyelerinin ödeme takvimi açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 26 günlük ikramiyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, başka yarısı 29 Nisan'da ödenecek. Öte yandan e3mekli aylıkları, EYT ve 3600 ek gösterge detayları haberimizde.

    takvim.com.tr
    Cuma günü hesaplarda! En az 1.550 TL ödenecek! En düşük ise brüt 8.673 lira olacak

    Yüz binlerce çalışan bekliyordu. Paralar hesaplara cuma günü yatırılmaya başlıyor. Ödenecek tutarlar belli oldu. Asgari ücretli amacıyla ödeme miktarı 1.550 lira olarak belirlendi. Asgari ücretlinin toplam alacağı net ödeme miktarı ise 6 bin 200 lira. Kamuda işçilerinin beklediği tediye ödemelerinin ilki 28 Ocak'ta yapılacak. Tediye ödemelerinin ikincisi ise 29 Nisan tarihinde ödenecek. Peki kimler ek tediye ödemesi alacak? Peki kim ne kadar tediye ödemesi alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı.

    TEMMUZ AYINDA NETLEŞECEK!

    Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ilaveten yapılacak ek tediye ödemesinin tamamı ise

    23 Aralık'ta verilecek. İşçilere her sene 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar senenin ilk %50 sinde ödenirken, senenin ikinci %50 sinde Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor. İkinci 26 günlük ödeme takvimi de Temmuz ayında belirleniyor.

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    KAÇ PARA ÖDEME YAPILACAK?

    Faruk Erdem'in günümüz köşesinden aktardığına göre, işçilerin ikramiyeleri brüt ücretten hesaplanıyor, SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme yapılıyordu. Bu sene asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Aynı vakitte bütün maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da gelir vergisinden istisna tutuldu.

    Asgari ücretli bir işçiye bu sene 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673 lira (13 günlük brüt 2 bin 168 lira) ödeme yapılırken, ücretlerdeki gelir ve damga vergisi istisnasının bu ödemeye de uygulanıp uygulanmayacağı merak hususu oldu. Uygulanmazsa asgari ücretlinin eline bu sene 6 bin 200 lira 85 kuruş geçecek. Bu ay da 13 günlük ödeme olarak bin 550 lira 21 kuruş verilecek. Uygulanırsa da bin 171 lira 71 kuruşluk bir üstünlük meydana çıkacak.

    Bu halde asgari ücretli işçiye bu sene 7 bin 372 lira 56 kuruş ödeme yapılacak. Bu ayki 13 günlük ödeme kapsamında hesaba bin 843 lira 14 kuruş geçecek.

        EMEKLİ AYLIKLARI VE İKRAMİYESİ ARTACAK!

        Türkiye'nin gündeminde geniş yere edinen 3600 ek gösterge meselesinde bundan sonra sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan çalışmalarının tamamlandığının ifade edilmesinin sonrasında maaşlara ne kadar yansıyacağı ise merak edilmeye başladı. Polis, hemşire, din vazifelisi ve öğretmenlerin maaşlarına yansıyacak ek gösterge kapsamında, emekli aylıkları 1.157 TL daha artacak. 3 Ocak itibariyle emekli maaşlarında oluşturulan yeni zam miktarlarının sonrasında, 2022 senesinin ilk %50 sinde gelmesi beklenilen yeni miktar sonrasında en düşük memur emeklisinin maaşı da bu sayede bir hayli yükselmiş olacak.

        30 sene vazife yapan polis, öğretmen, hemşire ve din vazifelisi emeklinin maaşında 3600 ek gösterge sonrasında yaşanacak artış sonrasında, alakalı meslek kümeleri amacıyla 5 bin 592 TL olan emekli aylığı, 6 bin 826 TL'ye yükselecek. Hizmet sürelerine, unvan ve derecelerine göre değişmekle beraber, yalnızca 4 senelik fakülte mezunu olan ve 3600 ek gösterge kapsamında kabul edilen meslek gruplarından emekli olmuş memurlar amacıyla bu artış söz hususu olacak.

        3600 ek gösterge planlaması kapsamında ilaveten emekli ikramiyelerinde de artış olması bekleniyor. Buna göre 25 sene kamuda vazife yapan ve kabul edilen meslek gruplarına mensup kişiler, 37 bin lira düzeyinde artışla emekli ikramiyelerini alacaklar. Aynı sürelerde hizmet yapan hemşireler ise 41 bin 8 lira düzeyinde farkla emekli ikramiyesi alacak. Statü farklarının da söz hususu planlama ile gözetileceği ifade ediliyor.

        EYT ÇIKACAK MI, EYT'DE SON DURUM NE?

        3600 ek göstergenin yanı sıra primlerini tamamlamalarına karşın yaş nedeniyle emekli olmayanların problemlerinin ne vakit çözüleceği merak ediliyor. 2022 senesinde EYT hususu ile alakalı yeni çalışmaların gündeme gelmesi bekleniyor. 1999 senesinde emeklilik yaşının yükseltilmesini gerçekleştiren yasa sonrasında yaşanan mağduriyet kapsamında çok sayıda vatandaş, işe giriş tarihlerine göre emeklilik hakkı talep ediyorlar.
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise asgari ücret görüşmelerinden evvel EYT'nin çalışma gündemlerinde olmadığını duyurmuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrasında bakanlığı 2022 senesinin sonucunda çalışma takvimine EYT'yi alması bekleniyor. Fakat şimdilik resmi bir açıklama gelmedi.
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        Memur, emekli, kamu çalışanları... Zam haberi geldi
        Haberler Ekonomi Milyonlarca çalışan alacak! Cuma günü hesaplarda! En az 1.550 TL ödenecek! En düşük ise brüt 8.673 lira olacak
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