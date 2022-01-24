Milyonlarca çalışan alacak! Cuma günü hesaplarda! En az 1.550 TL ödenecek! En düşük ise brüt 8.673 lira olacak

KAÇ PARA ÖDEME YAPILACAK?

Faruk Erdem'in günümüz köşesinden aktardığına göre, işçilerin ikramiyeleri brüt ücretten hesaplanıyor, SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme yapılıyordu. Bu sene asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Aynı vakitte bütün maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da gelir vergisinden istisna tutuldu.

Asgari ücretli bir işçiye bu sene 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673 lira (13 günlük brüt 2 bin 168 lira) ödeme yapılırken, ücretlerdeki gelir ve damga vergisi istisnasının bu ödemeye de uygulanıp uygulanmayacağı merak hususu oldu. Uygulanmazsa asgari ücretlinin eline bu sene 6 bin 200 lira 85 kuruş geçecek. Bu ay da 13 günlük ödeme olarak bin 550 lira 21 kuruş verilecek. Uygulanırsa da bin 171 lira 71 kuruşluk bir üstünlük meydana çıkacak.

Bu halde asgari ücretli işçiye bu sene 7 bin 372 lira 56 kuruş ödeme yapılacak. Bu ayki 13 günlük ödeme kapsamında hesaba bin 843 lira 14 kuruş geçecek.