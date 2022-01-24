Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek (Ziraat Bankası)? 2022 mazot gübre desteği kaç TL? İşte 2022 ödeme takvimi!

Gübre ve mazot desteği yattı mı sorusunun yanıtı son günlerde çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre destek ödemesi alan binlerce çiftçi ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Ocak ayının sonlarına yaklaşmakla beraber mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarihi merak ediyor. Peki, çiftçilere 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çiftçilerin hesaplarına yatırılan destek ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır...
ÇİFTÇİLERE MAZOT DESTEĞİ KAÇ TL 2022?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler ve 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.