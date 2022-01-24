3600 ek gösterge son dakika haberleri 2022! MYK son dakika 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

Bakan Vedat Bilgin 3600 ek gösterge çalışmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

3600 ek gösterge yıllardır Türkiye'de konuşulur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konunun halledileceğini söylemişti. Bunu ele aldık. Biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Geri dönüşü yok bu işin. Bakanlık içerisinde çalışmamızı yaptık. 3600 ek gösterge çalışanların içinde bir düzenleme yapıyor ama esasen düzenlemeyi emekliliklerinde yapıyor. Bu çalışmayı biz bakanlık içerinde tamamladık. İkinci aşamada sendikalarla değerlendireceğiz. Kadro hakları için çalışmalar yapıyoruz.

MYK'NIN ANA GÜNDEMİ OLACAK

3600 ek gösterge ve KDV düzenlemesi yeni haftada AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında müzakere edilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak MYK'da kripto para da konuşulacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CNN muhabiri şu ifadeleri kullandı:

AK Parti'de MYK toplantıları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'ndan Pazartesi günü gerçekleşecek o toplantı. 3600 ek gösterge, KDV sisteminde sadeleştirme ve kripto para ile ilgili önemli başlıklar müzakere edilecek MYK toplantısında.