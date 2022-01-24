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    • Ekonomi
    • 24.01.2022 16:53
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    • 24.01.2022 16:53
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    3600 ek gösterge son dakika haberleri 2022! MYK son dakika 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

    3600 ek gösterge hakkında araştırmalar hız kazandı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu MYK'nın bugünkü ana gündeminde milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge ve KDV düzenlemesi yer alacak. Kamu personelinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili sadece belli meslek gruplarını değil tüm kamuyu kapsayacak şekilde bir hazırlık yapıldığı konuşuluyordu. Peki, MYK son dakika 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    3600 ek gösterge son dakika haberleri

    3600 ek gösterge ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar memurlar tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. 3600 ek gösterge ve KDV düzenlemesi bugün yapılacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında müzakere edilecek. Peki, MYK son dakika 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? İşte detaylar!

    3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?
    3600 ek gösterge çalışmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı televizyon programında "3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak" dedi.

    Bakan Vedat Bilgin 3600 ek gösterge çalışmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    3600 ek gösterge yıllardır Türkiye'de konuşulur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konunun halledileceğini söylemişti. Bunu ele aldık. Biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Geri dönüşü yok bu işin. Bakanlık içerisinde çalışmamızı yaptık. 3600 ek gösterge çalışanların içinde bir düzenleme yapıyor ama esasen düzenlemeyi emekliliklerinde yapıyor. Bu çalışmayı biz bakanlık içerinde tamamladık. İkinci aşamada sendikalarla değerlendireceğiz. Kadro hakları için çalışmalar yapıyoruz.

    MYK'NIN ANA GÜNDEMİ OLACAK
    3600 ek gösterge ve KDV düzenlemesi yeni haftada AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında müzakere edilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak MYK'da kripto para da konuşulacak.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CNN muhabiri şu ifadeleri kullandı:

    AK Parti'de MYK toplantıları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'ndan Pazartesi günü gerçekleşecek o toplantı. 3600 ek gösterge, KDV sisteminde sadeleştirme ve kripto para ile ilgili önemli başlıklar müzakere edilecek MYK toplantısında.

        3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MASADA!
        3600 ek göstergeye bakacak olursak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı diğer bakanlıklarla teknik bir çalışma sürdürüyor şu aralar. Bütün statülerin, bütün grupların durumları gözden geçirilecek. İl müdürü, şube müdürü, hukukçular kamu avukatları gibi personellerin ek göstergelerinde bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemenin geniş bir perspektifte ele alınması bekleniyor. Düzenlemede adalet duygusunu zedelemeden, statüler arasındaki farklılaşmayı sağlayarak yapılması masada. Yine bu 3600 ek gösterge ile ilgili gelinen son aşama MYK toplantısında değerlendirilecek.

        KDV ORANLARI SADELEŞİYOR
        KDV oranları da sadeleşecek önümüzdeki dönemlerde. En kritik çalışma bu denilebilir. Hali hazırda yüzde 1, yüzde 8 ve yüzde 18 oranında uygulanan Katma Değer Vergisi'yle ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı bir çalışma yürütüyor. STK'larla, ticaret odaları ile görüşülüyor. Toplantılardan yansımalar yine AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alınacak. Bazı kalemlerde uygulanan farklı bir KDV söz konusu. KDV'nin sadeleşmesi bu çalışmanın içinde.

        Kripto para toplantısı da oldukça önemli. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto para piyasasının oyuncuları ile bir araya geldi. Onların beklentilerini dinledi. O beklentiler arasında .Kripto para piyasasında bir vergilendirme olmaması, kripto para borsasının şeffaflık ve gücen temeline oturması gibi ifadeler yer aldı. Yine o görüşmelerin yansımaları da MYK toplantısında ele alınacak."

        3600 EK GÖSTERGEDEN KİMLER YARARLANACAK?
        Kamu personelinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili sadece belli meslek gruplarını değil tüm kamuyu kapsayacak şekilde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Çalışmanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile mayıs ayında TBMM gündemine taşınması planlanıyor.

        Alternatifler arasında öne çıkan bu çalışmaya göre tüm kamu personeli için 3600 gösterge verilecek.

        3600 gösterge ile birlikte memurlar ve daire başkanlarının maaşları eşitlenmesi tartışmalara neden olmuştu. Memura 3600 gösterge verildiğinde daire başkanları ve üstündeki görevlerin göstergeleri ise makama göre kademeli olarak artarak 9 bin 600'e kadar çıkacak.

        Örneğin; memura 3600 veriliyorsa daire başkanının ek göstergesi 4 bin 200'e çıkarılacak. Genel müdürden en üst düzey devlet memuruna kadar bir piramit oluşturulacak.

        Yapılacak düzenleme ile devlet kurumlarına göre bürokraside ortaya çıkan farklılıkların yanısıra asker-sivil bürokrasi arasındaki ayrıma da son verilmesi planlanıyor.

            KADRO HAKLARI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR
            3600 ek gösterge yıllardır Türkiye'de konuşulur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konunun halledileceğini söylemişti. Bunu ele aldık. Biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Geri dönüşü yok bu işin. Bakanlık içerisinde çalışmamızı yaptık. 3600 ek gösterge çalışanların içinde bir düzenleme yapıyor ama esasen düzenlemeyi emekliliklerinde yapıyor. Bu çalışmayı biz bakanlık içerinde tamamladık. İkinci aşamada sendikalarla değerlendireceğiz. Kadro hakları için çalışmalar yapıyoruz.

            Kamuda bir sorun daha var. Toplu sözleşmede çözülmesi gereken madde olarak ortaya koyduğumuz nokta sözleşmeli personeller. Sözleşmelileri kadrolularla benzer haklara sahip noktaya getireceğiz. Çok fazla statü var, karışık. Sadeleştireceğiz ve isteyenler için böyle bir çalışma yapıyoruz. Onu da bu yıl içinde bitireceğiz. Önümüzde ödev olarak duruyor. Meclis'e haziranda gelmiş olur. Memurlara yüzde 31 oranında zam yapıldı. Temmuz'da da yeniden bir düzenleme yapılacak.

            Biz bu süreçte memurlarla ilgili önemli düzenleme yaptık. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili memurlarımızdan da talep oldu. Tüm çalışanlarımızın gelirlerini Asgari Ücret dışında bırakınca memurlara 300 TL'ye yakın ek yapmış olduk. O konular çok açık. Asgari geçim indirimi kalktı diye memurlarda çocuk parası vs bunlar AGİ kapsamında değil memur statüsüyle ilgili kanunla düzenlenmiş. Memurlar artış elde etti. Çocuk yardımı aile yardımından da mahrum olmadılar. Memurlara yüzde 31 civarı zam yapıldı. Enflasyonla ilgili rakam ortaya çıkınca 6 aylık zam yüzde 31 zam. Yıllık enflasyon yüzde 36. Temmuzda da zaten düzenleme yapılacak. Yüzde 3 puan refah payı artışı verildi.

            EMEKLİLERE EK GÖSTERGE ZAMMI
            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarıyla memurların ve memur emeklilerinin gündemi yeniden 3600 ek gösterge oldu.

            Yasa teklifinin Mayıs ayında TBMM'ye sunulacağını kaydeden Bilgin, kapsamı ile ilgili de "4 meslek grubuyla birlikte başka grupları içine alan statüler var. Avukatlar var, hukukçular var, il müdürleri, şube müdürleri var mesela.

            Bu statüleri yeniden adil şekilde çalışıyoruz" dedi. Merakla beklenen düzenleme için Çalışma Bakanlığı, ilgili bakanlıklarla birlikte hazırlıklarını sürdürüyor.

            Teknik çalışmaların Şubat ayında netleşip duyurulması bekleniyor.

            3600 gösterge memurların hem maaşlarını hem emeklilik ikramiyelerini hem de emekli aylıklarını artıracak.

            NE KADAR ARTACAK?
            4 yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık yükseköğrenim mezunu imam-hatipler 3000 ek göstergeye tabi. Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor.

            30 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 5 bin 592 liradan, bin 234 lira artarak 6 bin 826 liraya yükselecek.

            Hemşirelerin 5 bin 435 lira olan emekli aylıkları ise bin 391 lira artarak yine 6 bin 826 lira olacak.

            Hizmet süresi 25 yıl olan polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı bin 157, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise bin 311 lira yükselirken, hemşirelerde artış 25 yıl hizmeti olanlarda bin 304 ve 30 yıl hizmeti bulunanlarda bin 477 lirayı bulacak.

            HER YIL İÇİN 8.204 TL
            Ek göstergedeki artış söz konusu mesleklerde görev yapan memurların emeklilik ikramiyesini de artıracak. 1 yıllık ikramiye tutarı öğretmen, polis ve din görevlilerinde bin 483 lira 28 kuruş, hemşirelerde bin 671 lira 64 kuruş artarak 8 bin 204 lira 52 kuruşa çıkacak.

            25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 37.1 bin, 30 yıl hizmeti bulunanlar 44.5 bin, 35 yıl hizmeti olanlar ise 51.9 bin lira ikramiye artışı elde edecek.

            Hemşirelerin emekli ikramiyesi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 41.8 bin, 30 yıl hizmeti olanlarda 50.1 bin, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 58.5 bin lira yükselecek.
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            Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge son dakika haberleri 2022! MYK son dakika 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?
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