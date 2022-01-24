25 Ocak EYT son dakika bugün ne oldu 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlara yıl ve prim payesi! 40 yaş ve üstü için...

Yüzbinlerce vatandaş Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yapılacak çalışmaları dört gözle bekliyor. Genel olarak EYT olarak ifade edilen kesim 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş yıl ve prim şartını tamamlamış ve yaşı bekleyen sigortalılardan oluşuyor.

Ancak farklı kurumlarda çalışmaların olması, bazı sigortalıların prim bazılarının yıl şartını tamamlamamış bulunması çalışmaları zorlaştırıyor. Bu konuda daha önce değişik formüller üzerinde durulmuştu.