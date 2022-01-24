25 Ocak EYT son dakika bugün ne oldu 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlara yıl ve prim payesi! 40 yaş ve üstü için...

2022 yılında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda herhangi bir gelişme olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Milyonlarca vatandaş EYT çalışmalarının son durumunu araştırıyor. Emeklilik hakkını elde etmesine rağmen emekli olamayıp yaş şartına takılanlar yeni seneye girer girmez EYT yasasının çıkıp çıkmayacağını sorgulamaya başladı. Hükümet tarafından yeni formüller masaya yatırıldı. Bu bağlamda özellikle işe giriş tarihi ve prim günü önem taşıyor. Gündeme gelen formüllerle birlikte EYT rotası yavaş yavaş çizilmeye başlanacak. Peki, 2022'de EYT yasası çıkacak mı? EYT son durum nedir? EYT yasası kimleri kapsayacak? İşte son gelişmeler!
Yüzbinlerce vatandaş Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yapılacak çalışmaları dört gözle bekliyor. Genel olarak EYT olarak ifade edilen kesim 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş yıl ve prim şartını tamamlamış ve yaşı bekleyen sigortalılardan oluşuyor.
Ancak farklı kurumlarda çalışmaların olması, bazı sigortalıların prim bazılarının yıl şartını tamamlamamış bulunması çalışmaları zorlaştırıyor. Bu konuda daha önce değişik formüller üzerinde durulmuştu.
Sadece prim ve yılı doldurmak yeterli denilirken, bir başka formülde belli bir yaşın da doldurulmuş olması gündeme gelmişti. Yine yaş şartını doldurulmasına kalan süreye göre belli oranlarda maaş indirimi yapılması şeklinde uygulanan Almanya ve Finlandiya modelleri de tartışılmıştı.
Ayrıca kademeli emeklilik ve kısmi emeklilik de konuşulmuştu.