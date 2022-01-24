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    • Ekonomi
    • 24.01.2022 22:15
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    • 24.01.2022 22:18
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    25 Ocak EYT son dakika bugün ne oldu 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlara yıl ve prim payesi! 40 yaş ve üstü için...

    25 Ocak EYT bugün son dakika haberleri! Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında yüzbinlerce vatandaş son çalışmaları dört gözle bekliyor. EYT ile ilgili öne çıkan formüllerden birisi de yıl ve prim olarak önümüze çıkıyor. Primini ve yılını tamamlayanlar bu kapsama alınacak. Bu kişiler ise belli şartlarla emekli olabilecek. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için SSK'lılarda yaş dışında erkeklerde 25 kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı bulunuyor. Peki, 25 Ocak EYT son dakika bugün ne oldu 2022? EYT ne zaman çıkacak? İşte tüm merak edilenler ve formüller...

    takvim.com.tr
    25 Ocak EYT son dakika: Yıl ve prim formülü masada!

    2022 yılında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda herhangi bir gelişme olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Milyonlarca vatandaş EYT çalışmalarının son durumunu araştırıyor. Emeklilik hakkını elde etmesine rağmen emekli olamayıp yaş şartına takılanlar yeni seneye girer girmez EYT yasasının çıkıp çıkmayacağını sorgulamaya başladı. Hükümet tarafından yeni formüller masaya yatırıldı. Bu bağlamda özellikle işe giriş tarihi ve prim günü önem taşıyor. Gündeme gelen formüllerle birlikte EYT rotası yavaş yavaş çizilmeye başlanacak. Peki, 2022'de EYT yasası çıkacak mı? EYT son durum nedir? EYT yasası kimleri kapsayacak? İşte son gelişmeler!

    Yüzbinlerce vatandaş Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yapılacak çalışmaları dört gözle bekliyor. Genel olarak EYT olarak ifade edilen kesim 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş yıl ve prim şartını tamamlamış ve yaşı bekleyen sigortalılardan oluşuyor.

    Ancak farklı kurumlarda çalışmaların olması, bazı sigortalıların prim bazılarının yıl şartını tamamlamamış bulunması çalışmaları zorlaştırıyor. Bu konuda daha önce değişik formüller üzerinde durulmuştu.

    Sadece prim ve yılı doldurmak yeterli denilirken, bir başka formülde belli bir yaşın da doldurulmuş olması gündeme gelmişti. Yine yaş şartını doldurulmasına kalan süreye göre belli oranlarda maaş indirimi yapılması şeklinde uygulanan Almanya ve Finlandiya modelleri de tartışılmıştı.

    Ayrıca kademeli emeklilik ve kısmi emeklilik de konuşulmuştu.

        9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için SSK'lılarda yaş dışında erkeklerde 25 kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var.

        Bu sürede çalışıyor olmak ya da sigortalı olmak gerekmiyor. İlk sigorta olunun tarihten bu güne kadar erkekler için 25 kadınlar için ise 20 yılın geçmesi gerekiyor.

        Bu şarta bakıldığında 9 Eylül 1999 tarihi itibariyle kadınlar için 20 yıllık süre 2019 yılının 9 Eylül tarihinde dolmuş durumda.

        Erkekler için ise 2022 yılına göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için 25 yıl tamamlanmış durumda.

        Ayrıca bu sigortalıların eğer 4A'lı yani SSK'lı olmuşlarsa 5000 ile 5950 gün arasında prim doldurmaları da gerekiyor.

        Bağ-Kurlu ya da Emekli Sandığı mensupları için ise farklı durumlar söz konusu olabilecek.

        SSK'LI EYT İÇİN ÖRNEK HESAPLAR

        ÖRNEK 1:
        Ahmet bey 15 Haziran 1991 sigorta tarihi
        1972 doğumlu 7500 günü var

        Emeklilik şartı: 25 yıl 53 yaş ve 5600 gün.
        EYT sadece prime bakarsa hemen emekli olur

            ÖRNEK 2:
            Ayşe hanım 20 Mayıs 1997 sigorta tarihi
            5000 günü var 1975 doğumlu

            Emeklilik şartı: 20 yıl 53 yaş ve 5900 gün.
            EYT düzenlemesi primi kap sarsa 900 gün tamamlayıp emekli olur

            ÖRNEK 3:
            Mehmet Bey 20 08.1997 işe girişli.
            6200 günü var 1978 doğumlu

            Emeklilik şartı: 25 yıl 57 yaş ve 5900 gün
            Yıl şartı 20.08.2022'de dolacağından EYT'li olarak o tarihte emekli olur
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            Haberler Ekonomi 25 Ocak EYT son dakika bugün ne oldu 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlara yıl ve prim payesi! 40 yaş ve üstü için...
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