2022 tütün ödemeleri hak sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. SGK tarafından ödenen tütün ikramiylerinin ne zaman yatacağı hakkında aramalar hız kazandı. 2021 yılında tütün ikramiyeleri ocak ayının son haftası ödenmeye başlanmıştı. Peki, tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 SGK tütün yardımı ödemeleri kaç TL, kimler alacak? işte merak edilenler!
2022 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Tütün ikramiyesinin ne zaman ödeneceği henüz belli değil. 2021 yılında tütün ikramiyeleri ocak ayının son haftası ile şubat ayının ilk günlerinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştı.
2022 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE KADAR?
Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilecek.)
Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilecek.)