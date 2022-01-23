Tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 SGK tütün yardımı ödemeleri kaç TL, kimler alacak?

2022 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tütün ikramiyesinin ne zaman ödeneceği henüz belli değil. 2021 yılında tütün ikramiyeleri ocak ayının son haftası ile şubat ayının ilk günlerinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştı.