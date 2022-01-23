Pandemi sosyal destek 4. faz ödemeleri ne zaman? e-Devlet 1100 TL yardım başvurusu 2022'de devam ediyor mu?

Pandemi sosyal destek 4. faz ödemeleri ne zaman sorularının yanıtları gündemde yer alan konulardan oldu. Pandemi destek parası almak isteyen vatandaşlar, 1100 TL parayı almanın yollarını arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını belirtti. Sosyal yardım 1100 TL e Devlet ekranı ile sorgulanacak. Peki, 1100 TL pandemi yardım parası ne zaman verilecek? İşte, E devlet 1100 TL sosyal yardım parası başvuru sonuç sorgulama ekranı
1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU 2021
Covid-19 salgını sebebiyle ekonomik alanda sıkıntılar yaşayan kişilere her ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.100 TL destek ödemesi gerçekleştiriliyor ve kişilerin ekonomik yüklerini hafifletmek amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan desteğin 1000 TL'den 1100 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.
1100 TL YARDIM BAŞVURUSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." demişti.