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    • Ekonomi
    • 22.01.2022 10:07
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    • 22.01.2022 10:08
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    Yaşa takılanlar için hizmet tespit uyarısı! İlk aşamada 910 bin kişi böyle emekli olacak! İşte EYT'de bugün son dakika haberleri

    EYT son ayların en çok merak edilen konularından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sigortası 9 Eylül 1999 tarihiyle yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlar EYT ile ilgili yaşanan son gelişmeleri takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile 5 formül gündeme gelir iken Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı bağlamında çalışmaların bu sene başlatılması bekleniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor.

    takvim.com.tr
    Yaşa takılanlar için hizmet tespit uyarısı! İlk aşamada 910 bin kişi böyle emekli olacak!

    8 Eylül 1999'da emekli olmak bağlamında aranan sigortalılık zamanı erkek için 25, bayan için 20 yıl; prim ödeme (5000 gün) koşulunun yanına yaş koşulu da getirilmişti. O günden bugüne kadar EYT gündeme sık sık geliyor. 2022 senesinde gündeme gelmesi beklenilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile alakalı çalışmanın nasıl tamamlanacağı, çözüm amacıyla hangi yöntemlerin sunulacağı merak hususu oldu. EYT bağlamında 5 formülün öne çıktığı görülüyor. Hem de hizmet belirlenmesi başlangıç tarihini geri çekebileceği gibi, prim miktarını da artırabiliyor. Sigortasız çalışmalarını hizmet belirlenmesi ile saydıran pek çok kişi, EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de yararlanabilecek.

    ERKEN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN HİZMET TESPİT UYARISI!

    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor. Hizmet tespiti başlangıç tarihini geri çekebileceği gibi, prim sayısını da artırabiliyor. Sigortasız çalışmalarını hizmet tespiti ile saydıran pek çok kişi, EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de yararlanabilecek.

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    HİZMET TESPİTİ DAVASI HANGİ DURUMLARDA AÇILIR?

    Hizmetin davacı çalışan tarafından sigortasız olarak görülmüş olması ve bu durumun SGK tarafından daha önce tespit edilmemiş olması gerekiyor.

    KİMLER, NE ZAMAN AÇABİLİR?

    Hizmet tespit davasını kişinin kendisi veya vefat durumunda mirasçıları açabilir. Hizmet tespitine konu işyerinde hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde mahkemeye başvurulabilir. Örneğin bir işyerinde 2 yıl sigortasız çalıştıktan sonra işten çıkarılan personel için 5 yıllık hak düşürücü süre işten tarihten ayrıldığı günden itibaren başlar. Diğer yandan 2 yıl sigortasız çalıştırıldıktan sonra sigortası yapılıp 10 yıl daha çalıştırılan kişi 2021'de işten çıktıysa 2026'nın sonuna kadar sigortasız çalıştırıldığı dönem için dava açabilir. Kesintisiz çalışmanın bittiği yılın sonu başlangıç kabul edilir.

    DAVA ÇALIŞAN LEHİNE SONUÇLANIRSA PRİMİ KİM YATIRIR?

    Davanın kişi lehine sonuçlanması durumunda, talep edilen yıllar içindeki sigorta primleri işveren tarafından ödenir. Sigorta primleriyle birlikte bu süre içinde geçen yasal faiz de işverence karşılanır.

        EYT'DE STAJ FORMÜLÜ ÜSTÜNDE ÇALIŞILIYOR

        EYT meselesinin çözümü ile alakalı şimdilik görünürde net bir çalışma olmasa da çoğu yeni ayrıntı gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak staj vakitlerinin de sigorta başlangıcı olarak sayılmasına dair taleplerin gündeme gelmesi geniş bir yankı bulmuştu. Lise ve üniversite zamanlarında oluşturulan staj vakitlerinin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi tartışması sürüyor.
        Özellikle mecburi staj kapsamında yer alan bireylerin bu vakitlerin de sigorta başlangıcı olarak sayılması durumunda erken emeklilik amacıyla hak kazanmalarının önü açılacak. Güncel sisteme göre staj döneminde uzun vadeli sigorta kolları için prim yatırılmıyor. Bu amaçla emeklilik amacıyla sayılmayan bu bozukluğun ortadan kaldırılması talep edildi. Staj dönemlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan geçen aylarda belirtiler yeni bir planlama kapsamında bu alanda da yeniliklerin gelmesi beklentisi artmış durumda.

        STAJ SİGORTASI EMEKLİLİK BAŞLANGICI SAYILIR MI?

        Sigortalılar ile alakalı son dönemde oluşturulan çoğu planlama, Türkiye'de emeklilik şartlarının da değişmesine sebep oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan kısa bir vakit evvel belirtiler ''Ulusal Genç İstihdam Stratejisi 2021 - 2023'' hedefleri kapsamında, staj sigortasının da emeklilik başlangıcı amacıyla sayılması ile alakalı planlamalar gündeme gelmişti.

        EYT'liler konusu ile alakalı ise staj, sigortalılık vakitleri, prim adedi ve başka pek çok neden öneme alınarak kapsamlı bir çalışma yapılması hedeflendiği bildirildi. Şimdilik bakanlık doğrultusundan gündeme alınmayan EYT konusu ile alakalı çalışmaların 2022 sene sonuna kadar netlik kazanması beklenmiyor. Öte yandan yapılacak yeni çalışmalar ile staj vakitlerinin de sigorta başlangıcı sayılması çoğu vatandaş bağlamında erken emekliliğin önünü açacak.
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        Haberler Ekonomi Yaşa takılanlar için hizmet tespit uyarısı! İlk aşamada 910 bin kişi böyle emekli olacak! İşte EYT'de bugün son dakika haberleri
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