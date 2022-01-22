Son dakika: Bakan Nebati ekonomistlerle buluşuyor

Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

126 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

Bakan Nebati, kur korumalı mevduat ürününde yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını belirtirken toplam büyüklüğün 126 milyar lirayı geçtiğini, bunun da yaklaşık yüzde 15'inin döviz tevdiat hesaplarından geldiğini ifade etti. TCMB politika faizi ile piyasa faizlerinin yakınsamaya başladığını söyleyen Bakan Nebati KDV konusunda da çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

TEK HANELİ ENFLASYON

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun Ocak ayında pik noktaya ulaşmasını, buna karşın dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte mayıs ayından itibaren düşüş yaşanacağını, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının bazdan çıkmasıyla sene sonunda da anlamlı bir düşüşün geleceğini söyledi. Nebati, "Ben seçime tek haneli enflasyonla gideceğim 2023 Haziran ayında." dedi.