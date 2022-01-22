Kredi çekenler dikkat! Ödediğiniz parayı faiziyle geri alabilirsiniz! Sorumluluk artık bankanın! Biraz önce belli oldu

Bankalardan kredi çeken herkesi ilgilendiriyor... Kredi sırasında oluşturulan yaşam sigortasına yönelik milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren mühim detay... Tüketici Mahkemesi, açıklamada bulunmayan bankayı haksız buldu. Bu kararın sonrasında siz de ödediğiniz parayı bütün faiziyle geri alabilirsiniz! İşte detaylar...
ÖDEMELERİ İADE EDİN
Bu süreçte, O.E.'nin çocukları, yaptığı araştırma sonucunda, babalarının kredi çekerken kendisine hayat sigortası yaptırdığını gördü. Bankaya başvuru yaparak, kalan kredi borcundan sorumlu olmadıklarını, babalarının ölümünden sonra yapılan kredi ödemelerinin de iadesini talep etti. Bankadan gelen olumsuz yanıt üzerine O. E.'nin mirasçıları, avukatları Fırat Bilici aracılığıyla Ankara 11. Tüketici Mahkemesi'ne dava açarak, "murisinin davalı bankadan kullanmış olduğu krediden kaynaklı ödenmeyen taksitler için borçlu olunmadığının tespiti ve davacılar tarafından murisin vefatından sonra, ödenen taksitlerin tahsilini" talep etti.
İYİ NİYETLİ DEĞİLLER
Banka, mahkemeye gönderdiği savunmasında "müteveffanın hayat sigortası yapılmamasına ilişkin yazılı talimatının bulunduğunu, müteveffanın imzalamış olduğu sözleşme uyarınca hayat sigortasının zorunlu olmadığını, kredi sözleşmesi uyarınca hayat sigortası yaptırmanın müşterinin tercihinde olduğunu, müteveffanın vefat tarihinden 3 yıl sonra davanın ikame edilmesinin iyi niyetli olmadığını" iddia ederek davanın reddini talep etti.