İşte EYT'de bugün son dakika haberleri! Yaşa takılanlar için hizmet tespit uyarısı! İlk aşamada 910 bin kişi böyle emekli olacak!

EYT son ayların en çok merak edilen konularından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sigortası 9 Eylül 1999 tarihiyle yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlar EYT ile ilgili yaşanan son gelişmeleri takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile 5 formül gündeme gelir iken Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı bağlamında çalışmaların bu sene başlatılması bekleniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor.

ERKEN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN HİZMET TESPİT UYARISI!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor. Hizmet tespiti başlangıç tarihini geri çekebileceği gibi, prim sayısını da artırabiliyor. Sigortasız çalışmalarını hizmet tespiti ile saydıran pek çok kişi, EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de yararlanabilecek.

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