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    • Ekonomi
    • 21.01.2022 10:29
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    • 21.01.2022 10:29
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    TOKİ 2022 İstanbul Başakşehir kura çekilişi ne zaman? TOKİ Kayabaşı, Hoşdere 1+1 2+1 3+1 konut kura sonuç tarihi

    TOKİ 2022 yılında da projelerine devam ediyor. Son olarak İstanbul Başakşehir'de iki ayrı mahallede konut projesi kapsamında yüzlerce aileyi ev sahibi yapacak. Çalışmalar devam ederken kura için vatandaşların başvuruları alındı. 10 Ocak'ta başlayan başvuru işlemleri 21 Ocak'ta sona erecek. Başvuruların sonuna gelinmesiyle birlikte kura çekiliş tarihi merak konusu oldu. Çekilişler noter huzurunda canlı gerçekleştirlecek. Peki TOKİ 2022 İstanbul Başakşehir kura çekilişi ne zaman? TOKİ Kayabaşı, Hoşdere 1+1 2+1 3+1 konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtları...

    TOKİ 2022 İstanbul Başakşehir kura çekilişi ne zaman?

    TOKİ 2022 İstanbul Başakşehir kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Kayabaşı, Hoşdere 1+1 2+1 3+1 konutları için başvurularda son güne gelindi. Gözler bu kez kura çekilişine çevrildi. Kayabaşı mahallesinde 1. Etapta toplam 652 adet konut ve 6 adet dükkan, Hoşdere mahallesinde de 344 konut satışa sunulacak. Peki TOKİ 2022 İstanbul Başakşehir kura çekilişi ne zaman? TOKİ Kayabaşı, Hoşdere 1+1 2+1 3+1 konut kura sonuç tarihi belli oldu mu?

    TOKİ 2022 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul Başakşehir konut projesi başvuruları 21 Ocak'ta sonae erecek. Kura noter huzurunda canlı olarak 02 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşecek. Çekilişi TOKİ'nin sosyal medya hesapları ve web sayfasından canlı olarak izleyebilirsiniz.

    TOKİ KAYABAŞI, HOŞDERE KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TOKİ kura sonuçları ve isim listesi www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ internet sitesinden öğrenilebilecek.

    BAŞAKŞEHİR'DE 1+1, 2+1, 3+1 KONUTLAR...

    İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacak.

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacak.

        BAŞVURU ŞARTLARI

        ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

        Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

        T.C. vatandaşı olması,
        Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
        Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
        Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/ kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve
        Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

        Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
        Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 7.000 TL olarak uygulanmaktadır.),
        Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

        Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

        1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

        2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

        3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

        4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"

        başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

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        Haberler Ekonomi TOKİ 2022 İstanbul Başakşehir kura çekilişi ne zaman? TOKİ Kayabaşı, Hoşdere 1+1 2+1 3+1 konut kura sonuç tarihi
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