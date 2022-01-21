SGK ve İŞKUR binlerce lira veriyor! O parayı PTT'den alın! 12 bin 454 TL para alma ve başvuru şartları nedir?

2022 yılında çoğu hesap değişti. Bunlardan biri de çalışan annelere doğum izni kapsamında oluşturulan ödeme. 2021 senesinde 8 bin 903 lira olan en düşük doğum parası, 1 Ocak itibarıyla 12 bin 454 liraya çıktı. Bunun yanı sıra emzirme ödeneği de zamlı yatacak. Çocuk parası ise devam ediyor. Annelere her doğumda en yüksek katkıyı ise 'doğum parası (rapor)' sağlıyor. 2022 senesi amacıyla en düşük doğum parası 12 bin 454 lira olacak. Doğum parası; doğum evveli ve ardından toplam sarfedilen 112 günlük (16 hafta) izin zamanı üzerinden hesaplanıyor. İkiz ve üçüz olunca bu süreye 2 hafta daha katılıyor. Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı 'turkiye.gov.tr'den denetim edilebiliyor.