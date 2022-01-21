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    • Ekonomi
    • 21.01.2022 13:10
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    • 21.01.2022 13:11
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    SGK ve İŞKUR binlerce lira veriyor! O parayı PTT'den alın! 12 bin 454 TL para alma ve başvuru şartları nedir?

    Hem bayanın iş piyasasında kalabilmesi hem de genç nüfus oranının korunabilmesi amacıyla çalışan yeni annelere devlet, detaylı isimler altında destek veriyor. Bu destekler gebelik anından itibaren başlıyor, bebek doğduktan sonra da belli yaşlara kadar devam ediyor. 2021 senesinde 8 bin 903 lira olan en düşük doğum parası, 1 Ocak itibarıyla 12 bin 454 liraya çıktı. Bunun yanı sıra emzirme ödeneği de zamlı yatıyor.

    takvim.com.tr
    O parayı PTT’den alın! 12 bin 454 TL para alma ve başvuru şartları nedir?

    2022 yılında çoğu hesap değişti. Bunlardan biri de çalışan annelere doğum izni kapsamında oluşturulan ödeme. 2021 senesinde 8 bin 903 lira olan en düşük doğum parası, 1 Ocak itibarıyla 12 bin 454 liraya çıktı. Bunun yanı sıra emzirme ödeneği de zamlı yatacak. Çocuk parası ise devam ediyor. Annelere her doğumda en yüksek katkıyı ise 'doğum parası (rapor)' sağlıyor. 2022 senesi amacıyla en düşük doğum parası 12 bin 454 lira olacak. Doğum parası; doğum evveli ve ardından toplam sarfedilen 112 günlük (16 hafta) izin zamanı üzerinden hesaplanıyor. İkiz ve üçüz olunca bu süreye 2 hafta daha katılıyor. Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı 'turkiye.gov.tr'den denetim edilebiliyor.

    ARANAN ŞARTLAR

    Ancak yeni annenin doğum parasını alabilmesi amacıyla birtakım şartları taşıması gerekiyor. Bunlar şöyle:

    Doğumdan evvelki 1 sene içerisinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan evvel işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.

    Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Rapor boyunca yani 112 gün içersinde işyerinde çalışmamak şart.

    Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmeli. Diğer işlemler işyeri doğrultusundan yapılıyor.

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    BAŞKA NELER VAR?

    GEBELİK VE LOHUSALIK

    Dar gelirli gebe kadınlara sağlık kontrollerini yaptırmaları amacıyla aylık 45 lira karşılıksız destek sağlanıyor. Gebelik yardımından yararlanan ve doğumunu yetki sahibi hastanelerde sağlayan vatandaşlara, bir defaya mahsus 100 lira ödeniyor. Lohusalık döneminde derli toplu muayenelere gidilmesi halinde, 2 kereye mahsus 45 lira tutarında yardım ödemesi yapılıyor. Bunun amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na müracaat yapılabilir.

    EMZİRME ÖDENEĞİ

    Süt parası (emzirme ödeneği) desteğinden hem SGK'lı hem de Bağkur'lu anneler yararlanabiliyor. Bir kerelik 232 lira olan bu ödenek amacıyla müracaat, SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. Bu ödemenin yeni senede 300 liraya yaklaşması bekleniyor.

        YENİ DOĞAN PARASI

        15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan bütün annelere çocuk parası verilmeye başlandı. Yeni doğan çocuk yardımı amacıyla TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den müracaat olanağı var. Aile Bakanlığı il müdürlükleri ile ilçelerde kaymakamlıklara da müracaat yapılabiliyor. Bu kapsamda; ilk çocuk amacıyla 300 lira, ikinci çocuk amacıyla 400 lira ve üçüncü çocuk amacıyla 600 lira ödeniyor

        ÇOKLU ÇOCUK YARDIMI

        En çok 24 ay verdiği 'Çoklu Doğum Yardım Programı' ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğum yaşam sürdüren gereksinim sahibi ailelere, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 sene süresince aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Hanedeki vatandaş başına gelir şartı, 2022 senesi amacıyla 1.416 lira oldu.
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        Haberler Ekonomi SGK ve İŞKUR binlerce lira veriyor! O parayı PTT'den alın! 12 bin 454 TL para alma ve başvuru şartları nedir?
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