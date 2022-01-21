62'NCI MADDE NE DİYOR?

Ücrette indirim yapılamayacak halleri içeren İş Kanunu'nun 62'nci maddesi şöyle diyor:

"Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz."

EYT VE KAMU İŞÇİSİNE FARK KONUSU

Önceki akşamki kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda çalışma olup olmadığı sorusu üzerine, "Ben bu konuda konuşmuyorum. Net bir çalışma yaptıktan sonra zaten açıklayacağız. Şu anda 3600 üzerinde yoğunlaştık" dedi. Bilgin, kamu işçilerinin ek zam beklentisine ilişkin ise "Enflasyon farkını, işçilerimize de memurlarımızda olduğu gibi taahhüt ettik. Yüzde 2.5'luk fark, günü geldiği zaman belli olur" diye konuştu.