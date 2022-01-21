Yeni asgari ücretin açıklanmasından bu yana işçilere ödenen Asgari Geçim İndirimi konuşuluyor. Ücretlerdeki verginin kalkmasıyla bir iade olan AGİ de uygulanmıyor. Ancak devlet bu yıl için en yüksek AGİ olan 638 liradan vazgeçiyor. Yani aslında tüm çalışanlar için en yüksek AGİ iade ediliyor. Öte yandan vergi istisnasıyla maaşlarda 300 lira artış yaşanacak. Bu gelişmelerin ardından, netten maaş alanlarda AGİ kaynaklı kesinti yapılabilir mi? Sorusu merak edildi. İşte detaylar...
Bu yıl için asgari ücret yüzde 50.50 zamla net 4 bin 253 liraya, brüt de 5 bin 4 liraya çıkarılmıştı. Asgari ücret zammıyla birlikte vergi istisnası da devreye alınmıştı. 1 Ocak 2022 itibarıyla medeni durumuna bakılmaksızın hiç bir çalışanın asgari ücrete (brüt 5 bin 4 lira) kadar olan kazancından Gelir Vergisi ve Damga Vergisi alınmıyor. Söz konusu düzenlemeyle Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalkarken, vergi istisnasıyla maaşlarda yaklaşık 300 lira artış sağlanmıştı.
YAPILAN YANLIŞ, HUKUKA AYKIRI
Ancak bazı işyerlerinde net ücretle çalışanlardan AGİ kadar tutar kesilirken, vergi muafiyeti kaynaklı artışın maaşlara yansıtılmadığı belirtiliyor. Bu konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e de soruldu. İş Kanunu'nun 62'nci maddesine göre AGİ kesintisinin yapılamayacağına dikkat çeken Bilgin, "Kanunlar 'ücretler geriye gidemez' diyor. Brüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi. İşveren böyle bir kesinti yapamaz. Hukuka aykırı. Yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık" dedi.