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    • Ekonomi
    • 21.01.2022 09:30
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    • 21.01.2022 09:30
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    Netten maaş alanlarda AGİ kesintisi yapılacak mı? AGİ kalkınca net ücretten kesinti oluyor mu 2022?

    2022 asgari ücretin ne kadar olacağını milyonlarca kişi beklemiş, Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti. 2022 asgari üctet bilindiği üzere 4 bin 250 TL oldu. Asgari ücretin yanı sıra AGİ'de de değişiklik yaşandı. Buna kapsamda, vergilerin kalkması ile birlikte AGİ uygulanmayacak. Tüm çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak. Aynı zamanda vergi istisnasıyla maaşlarda 300 lira artış sağlandı. Bu gelişmelerin ardından, netten maaş alanlarda AGİ kaynaklı kesinti yapılabilir mi? Sorusu gündeme geldi. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AGİ kalkınca net ücretten kesinti oluyor mu 2022?

    Yeni asgari ücretin açıklanmasından bu yana işçilere ödenen Asgari Geçim İndirimi konuşuluyor. Ücretlerdeki verginin kalkmasıyla bir iade olan AGİ de uygulanmıyor. Ancak devlet bu yıl için en yüksek AGİ olan 638 liradan vazgeçiyor. Yani aslında tüm çalışanlar için en yüksek AGİ iade ediliyor. Öte yandan vergi istisnasıyla maaşlarda 300 lira artış yaşanacak. Bu gelişmelerin ardından, netten maaş alanlarda AGİ kaynaklı kesinti yapılabilir mi? Sorusu merak edildi. İşte detaylar...

    Bu yıl için asgari ücret yüzde 50.50 zamla net 4 bin 253 liraya, brüt de 5 bin 4 liraya çıkarılmıştı. Asgari ücret zammıyla birlikte vergi istisnası da devreye alınmıştı. 1 Ocak 2022 itibarıyla medeni durumuna bakılmaksızın hiç bir çalışanın asgari ücrete (brüt 5 bin 4 lira) kadar olan kazancından Gelir Vergisi ve Damga Vergisi alınmıyor. Söz konusu düzenlemeyle Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalkarken, vergi istisnasıyla maaşlarda yaklaşık 300 lira artış sağlanmıştı.

    YAPILAN YANLIŞ, HUKUKA AYKIRI

    Ancak bazı işyerlerinde net ücretle çalışanlardan AGİ kadar tutar kesilirken, vergi muafiyeti kaynaklı artışın maaşlara yansıtılmadığı belirtiliyor. Bu konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e de soruldu. İş Kanunu'nun 62'nci maddesine göre AGİ kesintisinin yapılamayacağına dikkat çeken Bilgin, "Kanunlar 'ücretler geriye gidemez' diyor. Brüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi. İşveren böyle bir kesinti yapamaz. Hukuka aykırı. Yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık" dedi.

        62'NCI MADDE NE DİYOR?

        Ücrette indirim yapılamayacak halleri içeren İş Kanunu'nun 62'nci maddesi şöyle diyor:

        "Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz."

        EYT VE KAMU İŞÇİSİNE FARK KONUSU

        Önceki akşamki kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda çalışma olup olmadığı sorusu üzerine, "Ben bu konuda konuşmuyorum. Net bir çalışma yaptıktan sonra zaten açıklayacağız. Şu anda 3600 üzerinde yoğunlaştık" dedi. Bilgin, kamu işçilerinin ek zam beklentisine ilişkin ise "Enflasyon farkını, işçilerimize de memurlarımızda olduğu gibi taahhüt ettik. Yüzde 2.5'luk fark, günü geldiği zaman belli olur" diye konuştu.

        3600 EK GÖSTERGE MAYISTA MECLİS'TE

        Bu arada öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticilerin maaşlarında, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde artış sağlayacak 3600 ek gösterge düzenlemesinin bu yılın sonuna kadar çıkarılması hedefleniyor. Öğretmenlere ilişkin düzenleme Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinde yer alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı diğer meslek gruplarına yönelik 3600 ek gösterge çalışmasını sürdürüyor.

        TEKNİK ÇALIŞMA YAPILIYOR

        Milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme mayısta Meclis'te olacak. Kurumlararası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubatta buna ilişkin bir açıklama olabilir" dedi. Memur sendikalarının, ek gösterge sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin talebinin olduğu hatırlatılan Bilgin, ek gösterge alacak dört meslek grubunun dışında başka statülerin de yer aldığını belirtti.

        HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

        Kurumlarda çalışan hukukçuların, il müdürlerinin ve şube müdürlerinin de olduğunu anlatan Bilgin, şunları söyledi:

        "Statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600 ek göstergeli ama ona bağlı bir memur 3600 ek göstergeli olmaz. '3600' diyoruz ama onların dışında farklı rakamlar, ek göstergeler koyabiliriz. Düzenleme Meclis'ten çıktıktan sonra hemen yürürlüğe girecek."
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        Haberler Ekonomi Netten maaş alanlarda AGİ kesintisi yapılacak mı? AGİ kalkınca net ücretten kesinti oluyor mu 2022?
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