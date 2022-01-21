Maaşınız 7.5 katı artabilir! SSK'lı çalışanlar için müjde geldi! İleride alacağınız maaşı şimdiden ayarlayabilirsiniz!

Maaşınız 7.5 katı artabilir! SSK çalışanlar için müjde geldi! İleride alacağınız maaşı şimdiden ayarlayabilirsiniz. Farklı sektörlerde alın teri dökerek emekli olmanın hayalini kuran vatandaşların beklentilerinden birisi de yüksek emekli maaş oluyor. Bazı püf noktalara dikkat ederek ileride yüksek emekli maaşı almak mümkün. Bu konuda akıllara gelen sorulardan birisi de "Yüksek emekli aylığı için primi yüksek tutma dışında neler yapılmalıdır?" sorusu oluyor. Ayrıca son 7 yıl büyük önem arz ediyor. Çalışanlar için son 7 yılda prim ödemesiyle birlikte ödenen sigortalılık statüsü de son derece önemli. İster Bağ-Kur ister SSK'lı olsun tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekliği aylığı da yüzde 25-30 civarında artmaktadır.

YÜKSEK MAAŞ İÇİN NE YAPILMALI?

Yaşı bekleyen, primi yettiği halde işe gitmeye devam edenler emeklilik maaşlarını yükseltmek istiyor. Emeklilik aylığı hesabı memur, işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor. Emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor.