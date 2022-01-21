Kripto Para piyasalarında deprem! Tarihi düşüş zarar üstüne zarar ettirdi! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba ve altcoinler...

Kripto Para piyasalarında deprem! 2022 yılına kötü başlangıç yapan kripto paralar geçtiğimiz Kasım ayında ise tarihi yükselişlerinden birini yaşıyordu. 2021 yılının son ayında ayı piyasasına giren kripto paralar peş peşe düşüşler yaşamaya başladı. En büyük etkisi ise ABD borsaları oldu. ABD borsalarındaki yüzde 1'i geçen değer kayıpları kripto paralarda tarihi düşüş yaşanmasına neden oldu. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq düşüşten nasibini alanlardan oldu.
KRİPTO PARA PİYASASINDA TARİHİ DÜŞÜŞ!
Bitcoin 38 bin dolara kadar geriledi. Düşüşte olan bir diğer kripto parası da Ethereum. Yüzde 11 düşüş yaşayan Ethereum 2810 şuan dolardan işlem görüyor. İşte kripto para piyasasında son durum...
UKRAYNA KRİZİ Mİ TETİKLİYOR?
ABD-Rusya-Ukrayna üçgeninde sıcak gelişmelerin yaşandığı bu günlerde jeopolitik sorunlar kripto para piyasalarını olumsuz etkiliyor. Ukrayna'nın olası Rus işgalinde ABD'nin sert tavır alacağı belirtilirken Rusya ekonomisini çökertmek için uygulamaların devreye gireceği de senaryolar arasında yer alıyor. Bununla birlikte Ukrayna'nın yanında duran AB ve ABD'ye karşı, Rusya'nın da Çin'i arkasına alabileceği beklentiler arasında yer alıyor. Bu da herhangi bir işgal anında küresel ekonomide dalgalanmalar yaşanabileceği riskini ortaya çıkarıyor.
Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırım hamlesinin yakın zamanda gelecek olması ihtimali de piyasalarda satış dalgası yarattı.
Jeopolitik sorunlardan beslenen yatırım aracı Altın ise ons bazında 2 ayın zirvesinde seyretmesi de kripto paralardan kaçışı tetikledi.
BITCOIN YÜZDE 45 DÜŞTÜ
Lider kripto para birimi Bitcoin Kasım ayında gördüğü 69 bin dolardan 38 bin dolara düştü. Sürekli düşüş trendinde olan Bitcoin'in dominansı yüzde 40 seviyelerinde bulunuyor. Ayı piyasasındaki Bitcoin güne 42 bin 713 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 38 bin 315 dolar, en yüksek de 42 bin 713 dolar seviyesini gördü. Saat 06:45 itibarıyla Bitcoin yüzde 10'a yakın kayıpla 38 bin 770 dolar seviyesinde işlem görüyor.