İş öğrenene günde

İşbaşı eğitim programı maaş ödemeleri yeni yılda güncellendi. Buna göre; iş arayan işbaşı eğitim katılımcılarına günlük 164 lira, öğrencilere 112 lira, işsizlik ödeneği alanlara da 82 lira verilecek. İşbaşı eğitim programına katılarak işyerinde haftada 6, ayda 26 gün çalışanlara 4 bin 253 lira ödenecek.

KİMLER YARARLANIYOR?

İş Kurumu'nca düzenlenen aktif işgücü programlarından bu yıl 500 binin üzerinde vatandaşın yararlanması hedefleniyor. Programa İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamak, işverenin birinci, ikinci dereceden yakını ya da eşi olmamak, başlamadan önceki 3 aylık dönemde başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak gerekiyor. Öğrenciler, isteğe bağlı sigortalı olanlar ve tarımsal faaliyetlerde bulunanlar da bu programlara katılabiliyor.

Hazal ATEŞ