İleride alacağınız maaşı şimdiden ayarlayabilirsiniz! Maaşınız 7.5 katı artabilir! SSK'lı çalışanlar için müjde geldi!

Çalışanların isteklerinden birisi emekli olacağı zaman yüksek maaş almak. Ancak bunun için bazı koşullara uyulması gerekiyor. Yüksek maaş almanın temeli çalışırken atılıyor. SSK'lı çalışanların emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Çalışırken emekli maaşını yükseltmek için birçok yol bulunuyor. İlk olarak yüksek prim yatırmaya dikkat edilmesi gerekiyor. Kazancın bordroda eksiksiz gösterilmesi önem taşırken, asgari ücretin 7.5 katına kadar kazançlar için prim yatırılabiliyor. Emeklilikte yüksek maaş almak için dikkat edilmesi gerekenleri yazımızda sizlere aktardık.

YÜKSEK MAAŞ İÇİN NE YAPILMALI?

Yaşı bekleyen, primi yettiği halde işe gitmeye devam edenler emeklilik maaşlarını yükseltmek istiyor. Emeklilik aylığı hesabı memur, işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor. Emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor.