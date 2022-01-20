Sitelerde aidat zamlarına tepkiler artıyor! Uzmanlar davasız çözüm yollarını anlattı

Yeni yılla birlikte aidatlara yapılan zamlar gündeme oturdu. Kimi sitelerde ölçüsüzce fiyatlar ortaya çıktı. Yüzde 100'e varan artışlar site sakinlerini çileden çıkardı. Ev sahipleri ve kiracılardan yeni aidatlara tepki yağarken, uzmanlar yol gösterdi. Vatandaşların genel kurula katılmalarının önemine dikkat çeken uzmanlar, kurul toplantılarına katılmayıp yüksek aidat tutarıyla karşılaşanların yapabileceklerini ise şöyle sıraladı: "Diyelim ki genel kurula katılmadınız ve yüksek artış belirlendi. Bu durumda kat maliki sayısının 3'te 1'inin imzası ile yeniden olağanüstü genel kurul toplanmasını isteyerek yeni genel kurulda bu oranın düşürülmesini sağlayabilirsiniz."
'VEKALET DE VERİLEBİLİR'
Aidatların genel kurulda kat malikleri tarafından oylanarak belirlendiğine dikkati çeken uzmanlar, kiracıların da mal sahibinden alacağı vekaletnameyle genel kurullara katılabileceğini söyledi. Konuyla ilgili dava yolunun da açık olduğunu belirten uzmanlar, site sakinlerine şu uyarıları yaptı: "Size sunulan her harcamayı kabul etmeyin. Yapılan harcama dökümlerini inceleyin. Faturasız harcamaları sorun. Yapılacak her iş için detaylı fiyat araştırması yapılmasını sağlayın."
ŞİKAYET YAĞIYOR
● Aidatı 350 lira iken, 650 lira yaptılar. Ne doğru düzgün hizmet var, ne bir muhatabımız var.
● Site aidatına yüzde 70 zam yaptılar. Bin 850 lira aidat mı olur?
● 1+1 eve 600 lira site aidatı geldi.
● Yüzde 70 zam yaptılar, 750 lira ödeyeceğiz. Buna bir sınır getirsinler. Kafalarına göre aidatlarımızı artırıyorlar.