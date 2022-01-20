Sitelerde aidat zamlarına tepkiler artıyor! Uzmanlar davasız çözüm yollarını anlattı





'VEKALET DE VERİLEBİLİR'

Aidatların genel kurulda kat malikleri tarafından oylanarak belirlendiğine dikkati çeken uzmanlar, kiracıların da mal sahibinden alacağı vekaletnameyle genel kurullara katılabileceğini söyledi. Konuyla ilgili dava yolunun da açık olduğunu belirten uzmanlar, site sakinlerine şu uyarıları yaptı: "Size sunulan her harcamayı kabul etmeyin. Yapılan harcama dökümlerini inceleyin. Faturasız harcamaları sorun. Yapılacak her iş için detaylı fiyat araştırması yapılmasını sağlayın."