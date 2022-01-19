Trendyol halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Trendyol borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Teknoloji şirketlerinden Trendyol'un halka arz haberleri yatırımcılar tarafından oldukça dikkat çekti, ayrıntılar ekonomi gündeminde merakla araştırılır oldu. İşte tüm bilgiler...
TRENDYOL HALKA ARZ NE ZAMAN? EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, platform üzerinden satılan ürünleri Avrupa ve Orta Doğu'da müşterinin kapısına kadar götürmek istediklerini, bu amaçla yurt dışında depolar kurmayı ve şirket satın almayı hedeflediklerini açıkladı. Şirket halka arzı da planlıyor.
Önemli teknoloji şirketleri ve devlet fonlarının Trenyol'un yatırımcısı olduğuna işaret eden Çetin, artık ihracatın da dijitalleştiğine dikkati çekerek, "Platformumuzda her ilden binlerce satıcı var. Sattığımız malların yüzde 75'i Türkiye'de üretiliyor. Hedefimiz Türkiye'deki ürünleri Berlin'de, Riyad'da, Dubai'de müşterinin kapısına kadar götürmek. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde bu potansiyelimiz var. Trendyol'dan satılan ürünleri 500 milyonluk Avrupa ve Orta Doğu pazarına, müşterinin kapısına kadar götürmek istiyoruz. Bu amaçla yurt dışında bazı noktalarda ayrıştırma merkezleri ve depolar kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
"Önümüzdeki 5 sene 5 milyar dolarlık hem yurt içinde hem yurt dışında yatırım düşünüyoruz. Bu operasyonlar için yurt dışında şirket satın almaları da değerlendiriyoruz. Bazı yatırımları ise sıfırdan yapacağız. Yatırımcılarımız da bize inanıyor ve sermayeleriyle bizi desteklemeye hazırlar" diyen Çetin, yurt dışındaki yatırımları tamamen Trendyol markası adıyla yürüteceklerini vurguladı. Çetin, platformun isminin Avrupa'da ve Orta Doğu'da karşılığı olduğunun altını çizdi. Çetin, stratejik ortakları olan Alibaba'nın da bu stratejiyi desteklediğini aktardı.