Resmen duyuru yapıldı! TC kimlik numarasıyla başvuru yapana anında para verilecek! 20.000 TL hesapta...

Bugünlerde ihtiyaç kredisi aramalarında en çok ilgi gösterilen kredi ürünleri 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyaları oluyor. Borçlarından ötürü bir çıkış yolu arayan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanıp borçlarını ötelemek istiyorlar. Fakat kredi kullanır kullanmaz yeni bir ödeme sürecine başlamak istemiyorlar. İhtiyaç Kredisi kullanıp borçlarından geçici olarak kurtulmak isteyen vatandaşlar sonrasında gelen süreçte ise bu sarfedilen kredinin geri ödemeleri bağlamında bütçelerini hazırlamak istiyorlar. Bu halde da 3 ay ödeme ertelemeli ihtiyaç kredileri ön plana çıkıyor. Kredi kullanıp borçlarını ödeyen vatandaşlar 3 aylık ödeme erteleme döneminde bütçelerini kredi borçlarını ödeyebilecek bir konuma hazırlamak istiyorlar.
QNB FİNANSBANK 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI İLE AYLIK 819 TL TAKSİTLE 20 BİN TL NAKİT PARA!
Ertelemeli kredi kullanmak istiyorum diyen vatandaşlara 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi kampanyası üzerinden nakit para desteği gerçekleştiren QNB Finansbank 36 ay vadeli 20 bin lira kredi desteğini aylık 819 TL taksitle kullanma olanağı sunuyor. Finansbank ihtiyaç kredisi aylık faiz seviyesi yüzde 1,89 faiz seviyesi ile hesaplanıyor.
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ING BANK 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI!
3 ay ertelemeli kredi kullanma olanağı yayınlayan ING Bank ihtiyaç kredisi faiz seviyesi olarak yüzde 1,79 seviyesini kullanırken 36 ay vadeli 20 bin lira kredinin aylık taksit tutarı ise 890 TL olarak gerçekleşiyor. ING Bank ihtiyaç kredisi müracaatı bütün ING Bank şubeleri yanı sıra ING Bank mobil şube, internet şubesi ve internet sitesi üzerinden de yapılabiliyor.