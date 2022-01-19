Maaş zam farkları ne zaman yatacak? Emekli zam farkı ne zaman ödenecek 2022? Seyyanen zam nedir, kimler alacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren emekli maaş zam farkları ve seyyanen zam konusuna ilişkin bilgiler merak edilerek son gelişmeler araştırılıyor. Haberimizin içeriğinden 2022 emekli zam farkları hakkında güncel bilgileri bulabilirsiniz.
EMEKLİ ZAMLI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı. Ancak ek zamla ilgili 8 maddeye ilişkin görüşmeler 18 Ocak Salı gününe ertelendiği için maaş farklı bu tarihe yetişmedi.
Maaş farkı SSK emeklilerine 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerine 25-28 Ocak'ta yatırılacak.
2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – Haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.
SEYYANEN ZAM NEDİR, KİMLERE VERİLECEK?
Memurlar ve memur emeklileri için 2.5 puanlık artış diğer emekliler için ise 2.500 TL taban maaş için yapılacak seyyanen artış bu ödemelerin içinde olmayacak. Daha sonra bu ilave artışlar maaşlara eklenecek. Burada bir hak kaybı olmayacak.