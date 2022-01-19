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    • Ekonomi
    • 19.01.2022 09:50
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    • 19.01.2022 10:00
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    Maaş zam farkları ne zaman yatacak? Emekli zam farkı ne zaman ödenecek 2022? Seyyanen zam nedir, kimler alacak?

    Maaş zam farkları ne zaman yatacak? Türkiye genelinde vatandaşlar tarafından bu konuya dair son gelişmeler yoğun bir şekilde araştırılır oldu. 2022 zamlarının belli olmasının ardından Ocak ayı yaşanırken maaş zam farklarının ne zaman hesaplara yansıtılacağı merak edilmeye başlandı. Emekliler için en düşük maaş belirlenirken yapılan artış sonrasında seyyanen zam verilip verilmeyeceğini öğrenmek isteyen milyonlarca kişi bilgi edinmeye çalışıyor. Peki Emekli zam farkı ne zaman ödenecek 2022? Seyyanen zam nedir, kimler alacak? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Maaş zam farkları ne zaman yatacak?

    Maaş zam farkları ne zaman yatacak? Emekli zam farkı ne zaman ödenecek 2022? Seyyanen zam nedir, kimler alacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren emekli maaş zam farkları ve seyyanen zam konusuna ilişkin bilgiler merak edilerek son gelişmeler araştırılıyor. Haberimizin içeriğinden 2022 emekli zam farkları hakkında güncel bilgileri bulabilirsiniz.

    EMEKLİ ZAMLI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı. Ancak ek zamla ilgili 8 maddeye ilişkin görüşmeler 18 Ocak Salı gününe ertelendiği için maaş farklı bu tarihe yetişmedi.

    Maaş farkı SSK emeklilerine 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerine 25-28 Ocak'ta yatırılacak.

    2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – Haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

    SEYYANEN ZAM NEDİR, KİMLERE VERİLECEK?

    Memurlar ve memur emeklileri için 2.5 puanlık artış diğer emekliler için ise 2.500 TL taban maaş için yapılacak seyyanen artış bu ödemelerin içinde olmayacak. Daha sonra bu ilave artışlar maaşlara eklenecek. Burada bir hak kaybı olmayacak.

        Emekliler ve çalışanlar tarafından merak edilen seyyanen zam, tüm çalışanlara ya da emeklilere eşit zam yapılması demektir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit şekilde zam yapılmasıdır.

        Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı oranlarda zam almaktadır. Seyyanen zam uygulamasında ise maaş belirleyici unsur olmaktan çıkmaktadır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ve memur maaşlarıyla ilgili, ''Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz. Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık. Vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldık.'' şeklinde konuştu.
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        Haberler Ekonomi Maaş zam farkları ne zaman yatacak? Emekli zam farkı ne zaman ödenecek 2022? Seyyanen zam nedir, kimler alacak?
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