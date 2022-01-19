Maaş zam farkları ne zaman yatacak? Emekli zam farkı ne zaman ödenecek 2022? Seyyanen zam nedir, kimler alacak?

2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – Haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

SEYYANEN ZAM NEDİR, KİMLERE VERİLECEK?

Memurlar ve memur emeklileri için 2.5 puanlık artış diğer emekliler için ise 2.500 TL taban maaş için yapılacak seyyanen artış bu ödemelerin içinde olmayacak. Daha sonra bu ilave artışlar maaşlara eklenecek. Burada bir hak kaybı olmayacak.