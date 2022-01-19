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    • Ekonomi
    • 19.01.2022 08:49
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    • 19.01.2022 08:57
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    İlave tediye ne zaman ödenecek? İlave tediye ödeme tarihleri netleşti! Karar Resmi Gazete'de...

    Kamuda çalışan işçilere her yıl ödenen ilave tediyenin 2022 yılı içerisinde ödenme tarihleri belli oldu. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre tediyenin ilk kısmı 28 Ocak'ta ödenecek.

    Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

    Her yıl kamu işçilerine ödenen ilave tediyenin tarihleri Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

    Kamu işçileri 2022 yılında ek ödemenin ilk yarısını 28 Ocak'ta diğer yarısını 29 Nisan'da alacak. Maden işçileri ise ilave tediyenin tamamını 23 Aralık'ta almış olacak.

    İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAPILAN O AÇIKLAMA
    Karar Sayısı: 5124

    1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında, mezkur Kanunun 1'inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 28.01.2022, diğer yarısının 29.04.2022 tarihinde ödenmesine,

    2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasır yer altı işlerinde çalışanlarına 2022 yılında, aynı Kanunun 2'nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23.12.2022 tarihinde ödenmesine,

    6772 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.



        İLAVE TEDİYE NEDİR?
        Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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        Haberler Ekonomi İlave tediye ne zaman ödenecek? İlave tediye ödeme tarihleri netleşti! Karar Resmi Gazete'de...
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