2022 Ocak ayı tediye tarihleri! 4D'li kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman? Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi ne kadar oldu 2022?

Sabah saatlerinden itibaren İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Milyonlarca kamu işçisini yakından ilgilendiren ilave tediye ödemeleri hakkında Resmi Gazete'de duyuru yayımlandı. Yılın ilk ödemesi 28 Ocak'ta ödenmeye başlanacak. Peki milyonlarca memur vatandaşın yararlandığı ilave tediye ödeme tarihi nedir? İlave tediye ödemeleri kimlere, ne kadar verilir? İşte konuya dair tüm bilgiler…