2022 Ocak ayı tediye tarihleri! 4D'li kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman? Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi ne kadar oldu 2022?

Sabah saatlerinden itibaren İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Milyonlarca kamu işçisini yakından ilgilendiren ilave tediye ödemeleri hakkında Resmi Gazete'de duyuru yayımlandı. Yılın ilk ödemesi 28 Ocak'ta ödenmeye başlanacak. Peki milyonlarca memur vatandaşın yararlandığı ilave tediye ödeme tarihi nedir? İlave tediye ödemeleri kimlere, ne kadar verilir? İşte konuya dair tüm bilgiler…
İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2022!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlendi.
İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA YAPILACAK?
Karara göre, 2022'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı ise 29 Nisan'da ödenecek.