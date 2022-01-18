2022 Memur ve emekli zammı belli oldu. Memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılırken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam gelecek. Ocak ayına girmemizle birlikte emeklilere ek zam geleceği müjdelenmişti. Gözler 15 Ocak'taydı ancak hesaplara henüz bir ödeme aktarılmadı. Hal böyle olunca 18 Ocak Zam farkları yattı mı? 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 maaş farkı her ay ödenecek mi? soruları gündeme geldi. İşte son gelişmeler...
18 OCAK ZAM FARKLARI YATTI MI?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine, zamlı maaşlar ve enflasyon farkı 15 Ocak 2022 tarihinde yatırılacaktı. Fakat ek zamla ilgili 8 maddeye ilişkin görüşmeler 18 Ocak Salı gününe ertelendi. Dolayısıyla maaş farklı da ileri bir tarihe ertelendi. Milyonların gözü yeni tarihte! Maaş farklarının bu hafta içinde görüşmelerin hemen sonrasında hesaplara geçmesi bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında verilecek.
Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.
2022 MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR?
Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.
2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – Haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.