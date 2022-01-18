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    • Ekonomi
    • 18.01.2022 07:49
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    • 18.01.2022 07:49
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    Zam farkları yattı mı? 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 maaş farkı her ay ödenecek mi? SSK, Bağ-Kur emeklileri...

    Milyonlarca emekli ve memur maaş zammı farklarının yatacağı tarihi araştırıyor. Heyeca dorukta! Ocak ayında yüzleri güldüren zamlar peş peşe açıklandı. Yeni yılın gelmesiyle birlikte memurlara yüzde 30.5 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı da 2500 TL'ye yükseltildi. Peki 18 Ocak Zam farkları yattı mı? 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 maaş farkı her ay ödenecek mi? SSK, Bağ-Kur emeklileri...

    Zam farkları yattı mı?

    2022 Memur ve emekli zammı belli oldu. Memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılırken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam gelecek. Ocak ayına girmemizle birlikte emeklilere ek zam geleceği müjdelenmişti. Gözler 15 Ocak'taydı ancak hesaplara henüz bir ödeme aktarılmadı. Hal böyle olunca 18 Ocak Zam farkları yattı mı? 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 maaş farkı her ay ödenecek mi? soruları gündeme geldi. İşte son gelişmeler...

    18 OCAK ZAM FARKLARI YATTI MI?

    Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine, zamlı maaşlar ve enflasyon farkı 15 Ocak 2022 tarihinde yatırılacaktı. Fakat ek zamla ilgili 8 maddeye ilişkin görüşmeler 18 Ocak Salı gününe ertelendi. Dolayısıyla maaş farklı da ileri bir tarihe ertelendi. Milyonların gözü yeni tarihte! Maaş farklarının bu hafta içinde görüşmelerin hemen sonrasında hesaplara geçmesi bekleniyor.

    EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

    SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında verilecek.

    Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.

    2022 MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

    Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.

    2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – Haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

        BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

        Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

        4A, 4B VE 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

        4A (SGK) emeklisi olacaklar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgu yapabiliyor.

        4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını görebilecekler. Sayfadan hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.

        4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını yine uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.

        NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

        SGK için emekli maaş sorgulaması şu şekilde; E-devlet emeklilik maaşı sorgulaması yapmak istiyorsanız öncelikle, haberimizin içerisine eklenen linki seçip 4A, 4B veya 4C emeklilik maaşı kategorisinden birini arama butonuna yazıyorsunuz. Çıkan sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız.

        Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan 'Kurumu' kısmına hangi iş koluyla uğraştığınıza dair bilgilendirmeyi seçerek işleminizi tamamlıyorsunuz.

        Hesaplanan aylık, emeklilik talebiniz bugün gerçekleşmiş olarak hesaplanır ve yaklaşık bu değerde bir sonuç verir. 5400 günden daha az kayıtlı hizmeti görünen vatandaşlar için ise aylık hesaplanmıyor.

        Şunu da belirtmekte fayda var; bu sorgulama işlemi, hesaplanan aylığı kazandığınız anlamına gelmiyor, sorgulama sonucunda hesaplanmış olan aylığı resmi bir evrak olarak kullanamazsınız. Bu yalnızca örnek bir hesaplamadır.

        EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMADA ÖNEMLİ OLAN KRİTERLER NEDİR?

        Sigorta prim gün sayısı

        Sigortalı olarak çalışılan toplam süre

        Sigorta başlangıç tarihi

        Emekli olmak için hak kazanılan ilk tarih
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        Haberler Ekonomi Zam farkları yattı mı? 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 maaş farkı her ay ödenecek mi? SSK, Bağ-Kur emeklileri...
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