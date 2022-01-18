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    • Ekonomi
    • 18.01.2022 10:27
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    • 18.01.2022 10:34
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    Ve sonunda tarih belli oldu! Milyonlarca EYT'li bekliyordu! EYT ile ilgili flaş açıklama geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar kimleri kapsıyor?

    EYT'lilerle ilgili son dakika haberleri oldukça merak ediliyor. Bu anlamda flaş açıklamalar yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu bir televizyon programında EYT konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Daha evvel 2022 senesinde EYT'nin kesinlikle ele alınacağını ifade eden Akbaşoğlu yeni açıklamasında EYT'lilere müjde verileceğini ifade etti. İşte EYT konusu ile ilgili son dakika açıklaması. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "EYT'li kardeşlerimizin hali çalışma programımızın içinde yer alıyor. İnşallah 2022 senesi içinde EYT'lilerle alakalı ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla birlikte paylaşacağız." dedi.

    takvim.com.tr
    Ak Parti resmen açıkladı! EYT 2022’de...

    Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) alakalı müjdeli haber geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı bir televizyon programında EYT'yle alakalı çalışmanın 2022 senesinde açıklanacağını söyledi. EYT'lilerin şu anda içerisinde olduğu durumun 2002 evveli yasaya dayandığını ifade eden Akbaşoğlu, AK Parti'nin bu sene içerisinde EYT müjdesi vereceğini dile getirdi.

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR: EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

    EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önceki sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayanların yaşa takılmaksınız emekli olması halini ifade ediyor.

    AK PARTİ'DEN SON DAKİKA 2022 EYT MÜJDESİ


    EYT'lilere (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) müjdenin Çalışma Bakanlığı doğrultusundan açıklanacağını ifade eden Akbaşoğlu, "EYT diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü, AK Parti iktidarından önceye denk geliyor, 2002 senesi. Hem prim hem de yaşınızı doldurmanız ile birlikte emekli olabilme hakkının size verildiği 1999 senesine ait bir kanuni planlama mevcut. Bugün de geçerliliği devam ediyor.

    EYT yapılanmasında olan kıymetli kardeşlerimiz bu hususta bir yaklaşım sergileyerek daha önceki planlamalara göre kendilerine yaşın isabet ettiğini daha çok çalışarak emekli olma ihtimalini ifade ederek, ben primimi doldurup şu yaşa geldikten sonra emekli olabileyim şeklinde yaklaşımmlarını meydana koyuyorlar.

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        Biz toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm yapan bir durumdayız. AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama kapsamında bütün bu problemlerin çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz.

        EYT'li kardeşlerimizin hali çalışma programımızın amacıyla yer alıyor. İnşallah 2022 senesi amacıyla da EYT'lilerle alakalı de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla birlikte paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

        EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Maaş, emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinde yüzde 20-25 oranında artış sağlaması beklenilen 3600 ek gösterge düzenlemesi 2022 senesi bitmeden sonuçlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Bununla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) amacıyla de bir çalışma yaptığı ifade edildi. Bu düzenlemenin de 2022 senesi bitmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına gelmesi bekleniyor.

        EYT'DE EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

        EYT konusu ile ilgili yapılacak çalışmalara dair birtakım iddialar kulislerde konuşulmaya başlandı. En çok konuşulan iddialarda ise Almanya Modeli ve Finlandiya Modeli oldu. 2 sistemde esasında emeklilik amacıyla her erken yaş bağlamında daha az maaş sistemini oluşturuyor. 50 yaş altında olanlara emeklilik hakkı verilmeyeceği bildirildi. Prim gün şartını sağlamış, sigortalılık sürecini bekleyenlerden 50 yada 53 yaş üstünde olanların anında emeklilik edilebileceği konuşuluyor. Hem de bir başka iddia ise gene belli bir prim gün şartıyla (5000 gün gibi) emeklilik sağlanması. Bu şartta da 50 yaş ya da 53 yaş şartlarının uygulanabileceği iddia ediliyor.
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        Haberler Ekonomi Ve sonunda tarih belli oldu! Milyonlarca EYT'li bekliyordu! EYT ile ilgili flaş açıklama geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar kimleri kapsıyor?
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