Kira artıyor ev sahibi ve kiracılar karşı karşıya geliyor... Peki ne yapmalı? İşte merak edilen cevaplar

Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde boş ev bulmak zorlaşırken, kiralık fiyatları hızla yükseldi. Bu artış, ev sahipleri ile kiracılarını karşı karşıya getirdi. Pek çok ev sahibi mevcut kiracısını tahliye etmek ya da kirayı yükseltmek için mahkemeye koştu. Kira davalarında patlama yaşandı. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, kiralamada 5'inci yılı doldurmuş olan mal sahiplerinin tespit davasına gittiklerini söyledi. 5'inci yılı doldurmamış kiracılarını çıkarmakta zorlananların ise tapuyu devredip yeni malikin tahliye davası açması gibi alternatif yolları denediğini belirten Kiraz, kira tespit davasında ev sahibinin beklediği rakamı alamayabileceğine dikkat çekti.
NASIL BELİRLENİYOR?
Kiraz, bir de örnek verdi: "Mesela kiracı 2 bin lira ödüyor. Ev sahibi ise 4 bin lira istiyor. O bölgede kiralar 4 bin liraya çıksa da 3 bin-3 bin 500 lira ödeyen eski kiracılar da dikkate alınarak ortalama rakam belirlenir. Ortalamanın 3 bin 500 lira çıktığını düşünelim. Bu noktada hakim kiracıyı korumak için 'hakkaniyet indirimi' uygular. 10 yılı aşan kiracılarda genelde bu oran yüzde 20, 10 yıl altına da yüzde 10'dur. Yüzde 10 indirim olsa tutar 3 bin 150'ye düşer. Ev sahibi 4 bin beklerken, 3 bin 150 lira ile karşılaşır."
NE YAPMALI?
Uzmanlar, kiracılara ve ev sahiplerine şu önerilerde bulundu: 5 yılı dolduran kiracıların ve ev sahiplerinin ortak bir noktada buluşmaları faydalarına olur. Tespit davasında kira artsa da hem istenen kadar artış olamayabileceği gibi, davanın sonuçlanması da zaman alır. 5'inci yılını doldurmamış olanlar ise 12 aylık ortalamalara göre TÜFE artışından taviz vermesin.