Kira artıyor ev sahibi ve kiracılar karşı karşıya geliyor... Peki ne yapmalı? İşte merak edilen cevaplar





NASIL BELİRLENİYOR?

Kiraz, bir de örnek verdi: "Mesela kiracı 2 bin lira ödüyor. Ev sahibi ise 4 bin lira istiyor. O bölgede kiralar 4 bin liraya çıksa da 3 bin-3 bin 500 lira ödeyen eski kiracılar da dikkate alınarak ortalama rakam belirlenir. Ortalamanın 3 bin 500 lira çıktığını düşünelim. Bu noktada hakim kiracıyı korumak için 'hakkaniyet indirimi' uygular. 10 yılı aşan kiracılarda genelde bu oran yüzde 20, 10 yıl altına da yüzde 10'dur. Yüzde 10 indirim olsa tutar 3 bin 150'ye düşer. Ev sahibi 4 bin beklerken, 3 bin 150 lira ile karşılaşır."