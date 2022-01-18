Fatura desteği başladı mı, kimlere ne kadar verilecek? Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır, şartları neler?

2022 yılında dar gelirli vatandaşlara doğalgaz yardımı yapılacak. Hali hazırda kış aylarında kömür yardımı yapılıyor. Kömür yardımına bu yıl doğalgaz yardımı da eklendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz faturası için yapılacak yardım hakkında, ''Sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamı doğalgazı da içerisine alacak şekilde genişletildi. '' dedi. Yardımdan faydalanmak isteyenler Fatura desteği başladı mı, kimlere verilecek? Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır, şartları neler? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
FATURA DESTEĞİ BAŞLADI MI, KİMLERE VERİLECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında doğagaz desteğine ilişkin şunları kaydetti:
"Vatandaşlara yapılan kömür yardımlarının yeni yılla birlikte doğalgaz desteği faturası olarak verilebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Akaryakıtta eşel mobil sisteminden normal tarifeye dönüldüğü için petrol fiyatları, döviz kurlarıyla belirlenen tarife yürürlüğe girmiştir. Vatandaşlarımız akaryakıta daha hesaplı fiyata erişebilmektedir."
Erdoğan'ın ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'tan da açıklama geldi. Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğal gaz için de vereceğiz" demişti.
DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Yanık doğalgaz yardımı için başvuruların şubat ayında, ödemelerin ise mart ayında yapılacağı bilgisini paylaştı.
2022 DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?
Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.
Bakan Derya Yanık, sözlerine şöyle devam etti:
"Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi.
Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor."
Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.