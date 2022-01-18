Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek 2022? Emekli Sandığı emekli maaş zammı 2022'de ne kadar oldu?

TÜİK'in 2021 Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emekli ve memurlara yapılacak zam oranı açıklandı ve vatandaşlar merakla araştırmaya başladı. 2022 Emekli sandığı ve memur zamlı maaş sorgulama ve tahsis no ödeme günü en merak edilen bilgiler arasında yer alıyor ve arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Peki, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek 2022? İşte emekli maaşlarına dair güncel detaylar...
Ocak ayı ile birlikte tüm çalışanların ve emeklilerin maaşları yeniden belirlendi. Bu yıl vergisiz asgari ücret ile birlikte emekli ve memurlara da ilave artışlar yapıldı taban maaşlar yükseltildi. Emeklilerin ve memurların yeni maaşları ise hesaplara yatırılmaya başlandı.
Memur emeklileri ay başında maaş aldıkları için onların tüm zam farkları bu ay ödenecek. Memurlar ise 15'inde ilave zam olmadan maaş aldılar. Maaşlarında yüzde 5 toplu sözleşme ve enflasyon farkı yansıtıldı.
2,5 puanlık artış ise sonra yatırılacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise zamlı maaşlarını dünden itibaren hesaplarında görecek. Burada 2500 TL'lik taban maaş ise yasadan sonra uygulanacak. Ancak tüm artışlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olduğundan hak kaybı olmayacak.
SEYYANEN ARTIŞLA
Yeni maaşlarla ilgili merak edilen soruları Faruk Erdem yanıtladı.
1)SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde kaç oldu?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alıyorlar.
Temmuz ile aralık arasında oluşan 6 aylık enflasyon yüzde 25,47 oldu. Bu durumda tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı Ocak ayı ile birlikte yüzde 25,47 oranında artmış oldu.
Ancak burada ayrıca seyyanen bir artış da geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 1500 TL'den 2500 TL'ye yükseltildi. Böylece oransal zamdan sonra 2500 TL'nin altında kalan maaşlar seyyanen zam ile tamamlanacak.
2) Maaşı 2.500 Türk Lirası'nın altında olan herkes seyyanen artış alır mı?
Hayır. Maaşlar önce yüzde 25.47 oranında artırılacak. Eğer 2.500 TL'nin altında kalmaya devam ederse seyyanen artış gelecek.
Örneklerle anlatalım: