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    • Ekonomi
    • 19.01.2022 07:03
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    • 19.01.2022 07:03
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    Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek 2022? Emekli Sandığı emekli maaş zammı 2022'de ne kadar oldu?

    Milyonlarca emekli 2022 Emekli sandığı ve memur zamlı maaş sorgulama ve tahsis no ödeme günü merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. Emekli maaşları, memur maaşları ve memur emeklilerinin maaşlarının 2022'de ne kadar olacağı merakla bekleniyordu ve açıklanmasının ardından ne zaman alınabileceği araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda yıllarca çalışan ve emeklerinin karşılığı olarak emekli maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, Emekli Sandığı'ndan maaş alanlar için ödeme tarihleri ne zaman? Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek 2022? Emekli Sandığı emekli maaş zammı 2022'de ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek 2022?

    TÜİK'in 2021 Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emekli ve memurlara yapılacak zam oranı açıklandı ve vatandaşlar merakla araştırmaya başladı. 2022 Emekli sandığı ve memur zamlı maaş sorgulama ve tahsis no ödeme günü en merak edilen bilgiler arasında yer alıyor ve arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Peki, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek 2022? İşte emekli maaşlarına dair güncel detaylar...

    Ocak ayı ile birlikte tüm çalışanların ve emeklilerin maaşları yeniden belirlendi. Bu yıl vergisiz asgari ücret ile birlikte emekli ve memurlara da ilave artışlar yapıldı taban maaşlar yükseltildi. Emeklilerin ve memurların yeni maaşları ise hesaplara yatırılmaya başlandı.

    Memur emeklileri ay başında maaş aldıkları için onların tüm zam farkları bu ay ödenecek. Memurlar ise 15'inde ilave zam olmadan maaş aldılar. Maaşlarında yüzde 5 toplu sözleşme ve enflasyon farkı yansıtıldı.

    2,5 puanlık artış ise sonra yatırılacak.

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise zamlı maaşlarını dünden itibaren hesaplarında görecek. Burada 2500 TL'lik taban maaş ise yasadan sonra uygulanacak. Ancak tüm artışlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olduğundan hak kaybı olmayacak.

    SEYYANEN ARTIŞLA

    Yeni maaşlarla ilgili merak edilen soruları Faruk Erdem yanıtladı.

    1)SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde kaç oldu?

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alıyorlar.

    Temmuz ile aralık arasında oluşan 6 aylık enflasyon yüzde 25,47 oldu. Bu durumda tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı Ocak ayı ile birlikte yüzde 25,47 oranında artmış oldu.

    Ancak burada ayrıca seyyanen bir artış da geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 1500 TL'den 2500 TL'ye yükseltildi. Böylece oransal zamdan sonra 2500 TL'nin altında kalan maaşlar seyyanen zam ile tamamlanacak.

    2) Maaşı 2.500 Türk Lirası'nın altında olan herkes seyyanen artış alır mı?

    Hayır. Maaşlar önce yüzde 25.47 oranında artırılacak. Eğer 2.500 TL'nin altında kalmaya devam ederse seyyanen artış gelecek.
    Örneklerle anlatalım:

        HAK KAYBI OLMUYOR

        3- Memur emeklisinin zammı nasıl hesaplandı?

        Memur emeklileri toplu sözleşme ile maaş artışı alıyorlar. Bu yıl için de Ocak ayında toplu sözleşme artışı yüzde 5 olarak belirlenmişti.

        Buna oluşan 6 aylık enflasyona göre fark da eklenecekti.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik toplu sözleşme artışını yüzde 7.5 olarak yükselttiklerini açıkladı. Enflasyon farkı ile birlikte memur emeklilerinin Ocak artış oranı yüzde 30,95 oldu.

        4- İlave zamlar maaşların içinde olacak mı?

        Memurlar için yapılan 2.5 puanlık artış ve emeklilere yapılan 2.500 TL taban maaş uygulaması
        için yasa tasarısı Meclis'te bulunuyor.

        Bu yasa çıkmadan maaşlar yatırılırsa sadece belirlenen artışlar yansıyacak. Yani SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yüzde 25.47, memurlar ve memur emeklileri için yüzde 27.91 oranında zamlar yatırılacak. Memurlar ve memur emeklileri için 2.5 puanlık artış diğer emekliler için ise 2.500 TL taban maaş için yapılacak seyyanen artış bu ödemelerin içinde olmayacak. Daha sonra bu ilave artışlar maaşlara eklenecek. Burada bir hak kaybı olmayacak.

        HİSSELERİ ORANINDA

        5) Eşten ve anne babadan maaş alanlar nasıl hesaplanacak?

        Eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.47, Emekli Sandığı'ndakiler yüzde 30.95 zam alacak. Alt sınır aylığındaki 2 bin 500 lira sınırı ise dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacak.

        Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı bin 250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da bin 875 liradan az olamayacak. Örneğin SSK'dan yüzde 50 oranında ölüm aylığı alan ve eline 750 lira geçen kişiye, önce yüzde 25.47 (750 x % 25 = 941) zam yansıtılacak. 941 liralık aylık ödemesi 309 lira ilave ödemeyle bin 250 liraya tamamlanacak.
        Hesaplamalar şöyle olacak:

        EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILIYOR?

        SSK'LI EMEKLİ İÇİN

        Tahsis numarasının son rakamı

        9 olanlara her ayın 17'sinde
        7 olanlara her ayın 18'inde
        5 olanlara her ayın 19'unda
        3 olanlara her ayın 20'sinde
        1 olanlara her ayın 21'inde
        8 olanlara her ayın 22'sinde
        6 olanlara her ayın 23'ünde
        4 olanlara her ayın 24'ünde
        2 olanlara her ayın 25'inde
        0 olanlara her ayın 26'sında maaşları peşin olarak ödeniyor.

        MEMUR EMEKLİSİ

        Doğum tarihine göre her ayın 1-5'i arasında maaşlarını alıyor (farklar daha sonra yatacak).

        BAĞKUR'LU EMEKLİ İÇİN

        Tahsis numarasının son rakamı k 9, 7 ve 5 olanlara her ayın 25'inde k 3 ve 1 olanlara her ayın 26'sında k 8, 6 ve 4 olanlara her ayın 27'sinde k 2 ve 0 olanlara her ayın 28'inde maaşları peşin ödenir.

        EMEKLİLER MAAŞLARINI TATİL GÜNLERİNDE DE ÇEKEBİLECEK

        SSK ve Bağkur'lu emeklilerin aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre; emekli maaşı ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödenecek. SSK ve Bağkur kapsamındaki emeklilerin maaşı cumartesi gününe rastlaması halinde cuma günü, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi günü ödenmekteydi. Artık ödemeler aynı gün yapılacak ve emekli maaşını banka ATM'sinden çekebilecek.
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