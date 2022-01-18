19 Ocak akaryakıta zam mı geldi? Son dakika Benzin, Motorin LPG, Otogaz ne kadar kaç TL oldu? Zamlı Petrol Ofisi, Shell, BP, Opet akaryakıt fiyatları!

19 Ocak akaryakıta zam mı geldi? Son dakika Benzin, Motorin LPG, Otogaz ne kadar kaç TL oldu? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Araç sahibi milyonlarca kişi Zamlı Petrol Ofisi, Shell, BP, Opet akaryakıt fiyatlarını öğrenmek istiyor. 2022 yıl içerisinde akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geleceği iddiası ortaya atıldı. Peki Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından bir duyuru yapıldı mı, açıklama geldi mi? İşte akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler...
19 OCAK AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?
EGBİS yeni yılda, ''01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 1,29, Benzinde 0,61, LPG'de 0,78 TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.'' şeklinde açıklamada bulunmuştu.
19 Ocak'ta da yeni bir zam geleceği iddiaları konuşuluyor. Ancak EGBİS'ten konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. İddiaya göre Motorine 44 kuruş zam yapılacak. Zammın pompaya yansıtılması halinde motorinin litre fiyatı 13,76 TL'den 14,2 TL'ye çıkacak.
BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI NE KADAR? İŞTE SON DURUM!
18 Ocak İstanbul, Ankara İzmir güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;
İSTANBUL
Benzin: 13,58 TL
Motorin: 13,76 TL
LPG: 9,35 TL
ANKARA
Benzin: 13,66 TL
Motorin: 13,85 TL
LPG: 9,36 TL