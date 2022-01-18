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    • Ekonomi
    • 18.01.2022 13:39
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    • 18.01.2022 13:39
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    19 Ocak akaryakıta zam mı geldi? Son dakika Benzin, Motorin LPG, Otogaz ne kadar kaç TL oldu? Zamlı Petrol Ofisi, Shell, BP, Opet akaryakıt fiyatları!

    Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geleceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Hali hazırda 1 Ocak 2022 tarihinde Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Motorinde 0,94, Benzinde 0,63, LPG’ye 0,29 kuruş zam yapıldığını duyurmuştu. Yapılan zammın üzerine yeni bir zam daha geleceği iddiaları gündem oldu. Peki Petrol Ofisi, Shell, BP, Opet Benzin, Motorin, LPG Otogaz fiyatları ne kadar? 19 Ocak akaryakıta zam geldi mi? İşte zamlı Benzin, Motorin, LPG Otogaz pompa satış fiyatları...

    19 Ocak akaryakıta zam mı geldi?

    19 Ocak akaryakıta zam mı geldi? Son dakika Benzin, Motorin LPG, Otogaz ne kadar kaç TL oldu? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Araç sahibi milyonlarca kişi Zamlı Petrol Ofisi, Shell, BP, Opet akaryakıt fiyatlarını öğrenmek istiyor. 2022 yıl içerisinde akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geleceği iddiası ortaya atıldı. Peki Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından bir duyuru yapıldı mı, açıklama geldi mi? İşte akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler...

    19 OCAK AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

    EGBİS yeni yılda, ''01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 1,29, Benzinde 0,61, LPG'de 0,78 TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.'' şeklinde açıklamada bulunmuştu.

    19 Ocak'ta da yeni bir zam geleceği iddiaları konuşuluyor. Ancak EGBİS'ten konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. İddiaya göre Motorine 44 kuruş zam yapılacak. Zammın pompaya yansıtılması halinde motorinin litre fiyatı 13,76 TL'den 14,2 TL'ye çıkacak.

    BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI NE KADAR? İŞTE SON DURUM!

    18 Ocak İstanbul, Ankara İzmir güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

    İSTANBUL

    Benzin: 13,58 TL

    Motorin: 13,76 TL

    LPG: 9,35 TL

    ANKARA

    Benzin: 13,66 TL

    Motorin: 13,85 TL

    LPG: 9,36 TL

        İZMİR

        Benzin: 13,66 TL

        Motorin: 13,84 TL

        LPG: 9,18 TL

        EGBİS'TEN AKARYAKIT ZAMMI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

        Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Ocak 2022 tarihinde Benzinde 0,63, Motorinde 0,94 kuruş, 12 Ocak 2022 tarihinde LPG Otogaza 0,29 Kuruşluk zam yapılmıştı.

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        Haberler Ekonomi 19 Ocak akaryakıta zam mı geldi? Son dakika Benzin, Motorin LPG, Otogaz ne kadar kaç TL oldu? Zamlı Petrol Ofisi, Shell, BP, Opet akaryakıt fiyatları!
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