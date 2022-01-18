19 Ocak akaryakıta zam mı geldi? Son dakika Benzin, Motorin LPG, Otogaz ne kadar kaç TL oldu? Zamlı Petrol Ofisi, Shell, BP, Opet akaryakıt fiyatları!

19 Ocak akaryakıta zam mı geldi? Son dakika Benzin, Motorin LPG, Otogaz ne kadar kaç TL oldu? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Araç sahibi milyonlarca kişi Zamlı Petrol Ofisi, Shell, BP, Opet akaryakıt fiyatlarını öğrenmek istiyor. 2022 yıl içerisinde akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geleceği iddiası ortaya atıldı. Peki Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından bir duyuru yapıldı mı, açıklama geldi mi? İşte akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler...