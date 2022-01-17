Tediyeler ne zaman yatacak 2022? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi verilecek mi? Tediye ödemesi ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 yılının ilk haftalarında en merak edilen konuların başında geliyor ve hangi işçilerin ne zaman bu ödemeyi alacağına ilişkin detaylar araştırılıyor. İşte tüm bilgiler...
İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK 2022?
Yüzbinlerce kamu işçisine ikramiye (ek tediye) ödemelerin uygulanacağı tarih belli oldu. İlk ödeme 16 Temmuz'da, başka yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.
TEDİYE NE DEMEK, KİMLERE, NE KADAR VERİLECEK?
Devlete ait olan şirket ve kurumlar ya da belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verdiği ek ödemeye tediye adı veriliyor. Tediye sözcük olarak ek ödeme ya da ikramiye manası taşıyor.
Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)
3.577,50 4.433,15 1.108,28
3.750 4.646,91 1.161,73
4.000 4.956,59 1.239,14
4.250 5.266,63 1.316,65
4.500 5.576,30 1.394,07
4.750 5.885,97 1.471,50
5.000 6.196,01 1.548,99
5.250 6.505,68 1.626,42
5.500 6.815,35 1.703,84
5.750 7.125,39 1.781,35
6.000 7.435,06 1.858,77
NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır.