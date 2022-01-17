Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncelledikleri açıklayınca, gözler zam farkının yatacağı tarihe çevrildi. Peki, memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak maaş fakları neden yatmadı, bugün mü yatacak? İşte tüm merak edilenler!
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı ancak teklif yetişmedi.
8 maddenin salı günü görüşülmesi bekleniyor. En önemli maddelerin başında memur ve emekliye zam yer alıyordu. Önümüzdeki iki hafta içerisinde memurlara ek ödeme yapılarak zamlar tahsis edilmiş olacak.