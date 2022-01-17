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    • Ekonomi
    • 17.01.2022 08:42
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    • 17.01.2022 08:44
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    Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak maaş fakları neden yatmadı, bugün mü yatacak?

    Memur ve memur emeklilerinin maaş farklarının ne zaman ödeneceği gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Ocak'ta memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan zam tutarları belli olmuştu. TBMM, memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesaisini yarından itibaren sürdürecek. Bu zamlar ile oluşan farklar daha sonra yatırılacak. Peki, memur maaş farkı ne zaman yatacak? Ocak 2022 zam farkları ödeme tarihi açıklandı mı? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek 2022?

    Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncelledikleri açıklayınca, gözler zam farkının yatacağı tarihe çevrildi. Peki, memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak maaş fakları neden yatmadı, bugün mü yatacak? İşte tüm merak edilenler!



    MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.

    Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı ancak teklif yetişmedi.

    8 maddenin salı günü görüşülmesi bekleniyor. En önemli maddelerin başında memur ve emekliye zam yer alıyordu. Önümüzdeki iki hafta içerisinde memurlara ek ödeme yapılarak zamlar tahsis edilmiş olacak.

        17-26 Ocak'ta SSK emeklilerine zamlı maaş, 25-28 Ocak'ta Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş yatacak.

        MAAŞ FARKLARI NEDEN YATMADI?

        Meclis'te görüşmeleri süren, memur ve emekliye ek zammı içeren teklifin; oluşan zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması için bu hafta yasalaşması gerekiyordu. Ancak teklifin kalan 8 maddesinin görüşmeleri 18 Ocak Salı gününe bırakıldığı için, maaş zammı farklarının 15 Ocak'ta yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu. AK Partili yetkililer, maaş bordrolarının dün kesildiğini belirterek, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek" dedi. AK Partili yetkililer, fark ödemesi için yeniden bir düzenleme yapılabileceğine işaret etti.
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