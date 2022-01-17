Gözler oradaydı! 2.100, 2.500 TL ve 3.000 TL ödenecek! Paranızı almayı sakın unutmayın! ATM'den anında çekebilirsiniz!

İNG BANK 2.500 TL VERİYOR

ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre 2 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunulduğunu açıkladı.

Bankalar emekliler için yeni promosyon fırsatlarını devreye alınıyor. ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 2 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre maaşını taşıyan emekliler ayrıca emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.

Emekli maaşını ING'den alanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL'ye kadar ise bin 675 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 2 bin 100 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 2 bin 500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri kampanyadan yararlanabiliyor. 5 Ocak 2022 - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler kampanyadan faydalanıyor.

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