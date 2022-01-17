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    • Ekonomi
    • 18.01.2022 07:12
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    • 18.01.2022 07:12
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    Evde bakım maaşı bugün hesaplara yattı mı? 18 ocak evde bakım maaşı yatan iller tam listesi!

    Sabah saatlerinden itibaren günün en çok araştırılan konusu evde bakım maaşı yatan illerin listesi oldu. Her ayın belirli dönemlerinde ödenen evde bakım maaşlarının hesaplarına yatırılmadığını görenler araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Haberimizde 18 ocak evde bakım maaşı yatan iller tam listesine yer verdik. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

    Evde bakım maaşı bugün hesaplara yattı mı?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere verilen evde bakım maaşı her ayın bu dönemlerinde hesaplara aktarılıyor. Ancak henüz hesabında para görmeyenler bulunuyor. Hal böyle olunca Evde bakım maaşı bugün hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? şeklindeki soruların yanıtları araştırılıyor. Ödemeleri SMS ve TC kimlik no ile sorgulayabilirsiniz. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve 18 ocak evde bakım maaşı yatan iller tam listesi!

    EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN HESAPLARA YATTI MI?

    Evde bakım maaşın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatırlıyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ - 18 OCAK

    1- Tokat

    2- Kırklareli

    3- Sivas

    4- Aksaray

    5- Çanakkale

    6- Zonguldak

    7- Manisa

    8- Bilecik

    9- Karabük

    10- Mugla

    11- Kocaeli

    12- İstanbul

    13- Amasya

    14- Osmaniye

    15-Sakarya

    16- Ordu

    17- Uşak

    18- Afyonkarahisar

    19- Antalya

    20- Diyarbakır

    21- Balıkesir

        22- Samsun

        23- Mersin

        24- Çorum

        25- Bursa

        26- İzmir

        27- Kırıkkale

        28- Düzce

        29- Bolu

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        E-devlet ile evde bakım maaşı sorgulama

        Evde bakım maaşı hakkı olanlar e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının hesabına yatıp yatmadığını öğrenebiliyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

        SMS ile evde bakım parası sorgulama

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

        Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 2.292,02 TL'ye yükseldi.
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı bugün hesaplara yattı mı? 18 ocak evde bakım maaşı yatan iller tam listesi!
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