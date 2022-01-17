Evde bakım maaşı bugün hesaplara yattı mı? 18 ocak evde bakım maaşı yatan iller tam listesi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere verilen evde bakım maaşı her ayın bu dönemlerinde hesaplara aktarılıyor. Ancak henüz hesabında para görmeyenler bulunuyor. Hal böyle olunca Evde bakım maaşı bugün hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? şeklindeki soruların yanıtları araştırılıyor. Ödemeleri SMS ve TC kimlik no ile sorgulayabilirsiniz. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve 18 ocak evde bakım maaşı yatan iller tam listesi!
EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN HESAPLARA YATTI MI?
Evde bakım maaşın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatırlıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ - 18 OCAK
1- Tokat
2- Kırklareli
3- Sivas
4- Aksaray
5- Çanakkale
6- Zonguldak
7- Manisa
8- Bilecik
9- Karabük
10- Mugla
11- Kocaeli
12- İstanbul
13- Amasya
14- Osmaniye
15-Sakarya
16- Ordu
17- Uşak
18- Afyonkarahisar
19- Antalya
20- Diyarbakır
21- Balıkesir