2022 Ocak ayı SGK emekli maaş ödeme günleri tahsis no sorgulama! Zamlı emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman ödenmeye başlanacak sorusu milyonlarca emeklinin gündeminden düşmüyor. Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Soruları oldukça merak ediliyor. Tahsis numarasına göre ödeme günleri ne zaman? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği gün geldi çattı. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman ödenecek? İşte detaylar!
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI HANGİ GÜN ÖDENECEK?
SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında verilecek. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.
2022 OCAK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? TAHSİS NUMARASI İLE EMEKLİ MAAŞ GÜNLERİ!
İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme tablosu:
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.