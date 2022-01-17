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    • Ekonomi
    • 17.01.2022 07:27
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    • 17.01.2022 07:28
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    2022 Ocak ayı SGK emekli maaş ödeme günleri tahsis no sorgulama! Zamlı emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman yatacak?

    2022 Ocak maaşlarıyla beraber emekliler zamlı maaşlarına kavuşacak. Milyonlarca emekli vatandaş, zamlı emekli maaşlarını alabilecek. Ödemelerin yatırıldığı tarihler ise tahsis numarasına göre belli olacak. Bu nedenle gün içerisinde vatandaşlar yoğunlukla SGK emekli tahsis no sorgulama yapıyor. Bilindiği üzere en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 25,47 artış ile 2.500 TL'ye yükseldi. Yıllarca çalışma hayatında emek veren ve emeklilikte refah bir hayatın hayalini kuran vatandaşların Ocak ayı emekli maaşları bugünden itibaren yatmaya başladı. Peki, tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak ayı SGK emekli maaş günleri tahsis no sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    2022 Ocak ayı SGK emekli maaş ödeme günleri tahsis no sorgulama! Zamlı emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman yatacak?

    Emekli maaş farkları ne zaman ödenmeye başlanacak sorusu milyonlarca emeklinin gündeminden düşmüyor. Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Soruları oldukça merak ediliyor. Tahsis numarasına göre ödeme günleri ne zaman? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği gün geldi çattı. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman ödenecek? İşte detaylar!

    EMEKLİ MAAŞ FARKLARI HANGİ GÜN ÖDENECEK?

    SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında verilecek. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.

    2022 OCAK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? TAHSİS NUMARASI İLE EMEKLİ MAAŞ GÜNLERİ!

    İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme tablosu:

    SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

    Tahsis numarasının son rakamına göre;

    - 9 olanlar her ayın 17'sinde,
    - 7 olanlara her ayın 18'inde,
    - 5 olanlara her ayın 19'unda,
    - 3 olanlara her ayın 20'sinde,
    - 1 olanlara her ayın 21'inde,
    - 8 olanlara her ayın 22'sinde,
    - 6 olanlara her ayın 23'ünde,
    - 4 olanlara her ayın 24'ünde,
    - 2 olanları her ayın 25'inde,
    - 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

        BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2022!

        Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

        İşte ödeme günleri:

        Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
        Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
        Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
        Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 25,47 artış 2.500 TL'ye yükseldi.

        İşte ek ödeme dahil emekli maaşları:

        Emekli Sandığı: 4.175,79

        SSK (2000 öncesi): 3.292,63

        SSK (2000 sonrası): 2.041,25 + 458,75 = 2.500

        Bağ-Kur esnaf: 2.948,68

        Bağ-Kur tarım: 2.343,16 + 156,84 = 2.500 TL
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        Haberler Ekonomi 2022 Ocak ayı SGK emekli maaş ödeme günleri tahsis no sorgulama! Zamlı emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman yatacak?
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