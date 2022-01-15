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    • Ekonomi
    • 15.01.2022 15:48
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    • 15.01.2022 15:48
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    15 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar kaç TL oldu?

    Ocak ayının ortalarında evde bakım maaşının yatırılacağı gün heyecanla bekleniyor. Özellikle konu hakkındaki araştırmalar günün ilk saatleriyle birlikte yükseldi. Geçen hafta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan Aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte evde bakım maaşı da arttı. Peki, 15 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar kaç TL oldu? İşte merak edilen tüm bilgiler...

    15 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    15 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırmalar yükseldi. Bu kapsamda sabahın ilk saatleriyle birlikte akıllarda yer aldı. Ödeme alan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarıyla birlikte memur ve emekli maaşlarıyla birlikte evde bakım maaşı da arttı. Peki, 15 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

    Evde bakım maaşının Ocak ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

    EVDE BAKIM DESTEĞİ NE KADAR?

    Mevcut: 1.797,95
    Yeni: 2.292,02

    65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

    Mevcut: 828,21
    Yeni: 1.055,80

    ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

    -%40-69

    Mevcut: 661,13
    Yeni: 842.81

    %70 ve üstü:

    Mevcut: 991,69
    Yeni: 1.264,20.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi 15 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar kaç TL oldu?
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