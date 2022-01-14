Zamların belli olmasıyla birlikte Ocak ayının ortalarında memurlar maaş farklarının ödeneceği tarih heyecanla araştırılmaya başlandı. 3 Ocak Pazartesi günü kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarına yapılan zam tutarları duyurulmuştu. Peki, emekli ve memur maaş farkı yattı mı? Ocak 2022 memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar...
MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 6429 LİRA OLDU
Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı. Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini verdi.