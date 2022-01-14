15 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL oldu?

Evde bakım maaşı hakkında resmi makamlardan yapılan açıklamalar merakla takip ediliyor. Özellikle konu hakkındaki araştırmalar sabahın ilk saatleriyle birlikte yükseldi. Geçen hafta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan Aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte evde bakım maaşı da arttı. Peki, 15 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...
12 OCAK 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşının Ocak ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
EVDE BAKIM DESTEĞİ NE KADAR?
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65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
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ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?
-%40-69
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