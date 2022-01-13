Telefon sigara satışı yok! Markette yeni dönem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Küçük esnafı korumak için zincir marketlere belli ürünlerin satışı konusunda sınır geliyor. Önümüzdeki dönemde Meclis'e sunulacak yasa teklifi kapsamında küçük zincir marketler sigara, telefon, mobilya, beyaz eşya, tekstil gibi ürünleri satamayacak.

Birkaç maddelik düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Yapılan çalışma kapsamında zincir marketlerin hizmet verdikleri alanlarına göre neleri satıp neleri satamayacakları belirlenecek. Burada bir kademelendirme yapılacak. 5 bin metre ve üstünde alanlara sahip marketler için sınırlama geçerli olmayacak. Bunun altında alana sahip marketler için ise alanlarına göre listeleme yapılacak.

Örneğin; "Alanı bin metrekare olan marketler beyaz eşya, telefon, alanı 2 bin metrekare alanlar mobilya, sigara gibi ürünleri ürünleri satamaz" denilecek. Alanı 400 metrekare ve altında olanlar sadece gıda ve temizlik maddeleri satabilecek. Ekmek satışında ise bir sınırlama olmayacağı düşünülüyor.

Zübeyde YALÇIN