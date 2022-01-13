Bakmayan pişman! Audi A6 2.7 TDI 130.000 TL olur mu? Demeyin, bu listede var! Piyasanın yarısından bile ucuz bu listeye bakmadan almayın!

Model: 2004 Toyota Avensis

Fiyat: 42.500 ₺

E-İHALE SİSTEMİ NEDİR?

E-İhale sistemi, devlet tarafıdan hacizli olan malların satıldığı bir platformdur. Bu sistem E-İhale otomobil alma yönteminin en başında gelir. Otomobilden telefona, otobüsten tekneye ve türevi parçalara kadar burada eşya satılmaktadır.

ARACIN SATIŞ BEDELİ NASIL BELİRLENİYOR?

Gümrükteki araçların bedelleri fazlasıyla değişkenlik gösterir. Bunun sebebi ise burada yer alana araçların durumlarının farklılık göstermesi. Gümrükte hurda pozisyonunda 500TL'lik araç da var, üst segment çok düşük km değerine sahip milyon liranın üstünde araçlar da var. Bu araçlara E-ihale sitesine girip, İhale İşlemleri/Güncel İhaleler/Güncel Araç adımlarını takip ederek erişebilirsiniz.

Araçların fiyatları, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce aracın özelliklerine ve durumu göz önünde bulundurarak KDV ve ÖTV bedelleri dahil edilerek belirleniyor. Buradaki fiyat aracı satın alabileceğiniz rakam anlamına gelmemektedir. Ayrıca unutulmamalıdır ki sizden başka kişilerin de ihaleye dahil olup teklif verebileceği unutulmamalı.