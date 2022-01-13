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    • Ekonomi
    • 13.01.2022 15:26
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    • 13.01.2022 15:26
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    Bakmayan pişman! Audi A6 2.7 TDI 130.000 TL olur mu? Demeyin, bu listede var! Piyasanın yarısından bile ucuz bu listeye bakmadan almayın!

    Tüm dünyada etkili olan çip krizi ve ülkemizdeki döviz kurunda yaşanan sıkıntılarla eş güdümlü hem sıfır hem de ikinci el otomobillerde fiyatlar olabildiğince yüksek. Bu amaçla araba almak isteyenler eli boş dönerken bilmedikleri bir teknik bulunuyor. Ticaret Bakanlığı ise e-ihale bağlamında çoğu vatandaşı araba sahibi yapıyor. Piyasanın olabildiğince altında olan bu otomobilleri sizler amacıyla derledik.. E-İhale’ye sistemine dahil olmak amacıyla bu siteye üye olmanız gerekiyor. Üyelik esnasında sizden T.C. Kimlik numaranız ve e-posta adresiniz isteniyor. Bunların yanı sıra bir araca öneri vermeden ödediğiniz teminat bedelinin ihale kaybedildiği halde hesabınıza tekrardan geri yatması amacıyla bir tanede adınıza kayıtlı banka hesap numaranız olması gerekiyor.

    takvim.com.tr
    Bakmayan pişman! Audi A6 2.7 TDI 130.000 TL olur mu? Demeyin, bu listede var!

    Otomobil fiyatlarında her geride bıraktığımız gün artış yaşanmaya devam eder iken vatandaşın haberdar olmadığı konulardan biri de e-ihale yöntemi. Bu şekilde olabildiğince ucuza araba bulmak mümkün. Listede sizler amacıyla birtakım otomobil derledik. Araçların fiyatları, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce aracın özelliklerine ve durumu göz önünde bulundurarak KDV ve ÖTV bedelleri dahil edilerek belirleniyor. Buradaki fiyat aracı satın alabileceğiniz rakam anlamına gelmemektedir.


    Model: 2007 Vauxhall Corsa

    Fiyat: 60.000 ₺

    Model: 2002 OPEL VECTRA

    Fiyat: 62.500 ₺

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

        Model: 2006 Audi A6 2.7 TDIFiyat: 131.250 ₺


        Model: 2004 Volkswagen Touareg

        Fiyat: 135.000 ₺

        Model: 2003 MINI One

        Fiyat: 116.500 ₺

            Model: 2004 Toyota Avensis

            Fiyat: 42.500 ₺

            E-İHALE SİSTEMİ NEDİR?

            E-İhale sistemi, devlet tarafıdan hacizli olan malların satıldığı bir platformdur. Bu sistem E-İhale otomobil alma yönteminin en başında gelir. Otomobilden telefona, otobüsten tekneye ve türevi parçalara kadar burada eşya satılmaktadır.

            ARACIN SATIŞ BEDELİ NASIL BELİRLENİYOR?

            Gümrükteki araçların bedelleri fazlasıyla değişkenlik gösterir. Bunun sebebi ise burada yer alana araçların durumlarının farklılık göstermesi. Gümrükte hurda pozisyonunda 500TL'lik araç da var, üst segment çok düşük km değerine sahip milyon liranın üstünde araçlar da var. Bu araçlara E-ihale sitesine girip, İhale İşlemleri/Güncel İhaleler/Güncel Araç adımlarını takip ederek erişebilirsiniz.

            Araçların fiyatları, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce aracın özelliklerine ve durumu göz önünde bulundurarak KDV ve ÖTV bedelleri dahil edilerek belirleniyor. Buradaki fiyat aracı satın alabileceğiniz rakam anlamına gelmemektedir. Ayrıca unutulmamalıdır ki sizden başka kişilerin de ihaleye dahil olup teklif verebileceği unutulmamalı.
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            Haberler Ekonomi Bakmayan pişman! Audi A6 2.7 TDI 130.000 TL olur mu? Demeyin, bu listede var! Piyasanın yarısından bile ucuz bu listeye bakmadan almayın!
                SON DAKİKA