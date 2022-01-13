Bakmayan pişman! Audi A6 2.7 TDI 130.000 TL olur mu? Demeyin, bu listede var! Piyasanın yarısından bile ucuz bu listeye bakmadan almayın!

Otomobil fiyatlarında her geride bıraktığımız gün artış yaşanmaya devam eder iken vatandaşın haberdar olmadığı konulardan biri de e-ihale yöntemi. Bu şekilde olabildiğince ucuza araba bulmak mümkün. Listede sizler amacıyla birtakım otomobil derledik. Araçların fiyatları, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce aracın özelliklerine ve durumu göz önünde bulundurarak KDV ve ÖTV bedelleri dahil edilerek belirleniyor. Buradaki fiyat aracı satın alabileceğiniz rakam anlamına gelmemektedir.
Model: 2007 Vauxhall Corsa
Fiyat: 60.000 ₺
Model: 2002 OPEL VECTRA
Fiyat: 62.500 ₺
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