Az evvel açıklama geldi! 1 gün sonra hesaplarınızı kontrol edin: Bu ay 1611 TL zamlı olarak alacaksınız!

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ödenen SED miktarına zam yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1259 TL olan ödemenin bu ay 1611 TL olarak yapılacağını duyurdu. Ocak ayı itibarı ile 352 TL zamlı olarak ödenecek. Paralar yarından sonraya kadar hesaplara işlemiş olacak. Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları amacıyla ödediğimiz ortalama Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) sayısını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik." dedi.
15 OCAK'TA TAMAMLANACAK
Bakan Yanık, şunları kaydetti:
"SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. SED ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Aynı zamanda çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı da sağlıyoruz.
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SED miktarı her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama SED miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin TL yatıracağız." Ödemelerin 15 Ocak'a kadar tamamlanacağını belirten Bakan Yanık, SED hizmetinden 142 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.