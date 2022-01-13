Adana Sarıçam 2+1 3+1 TOKİ kura çekiliş sonuçları! TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Adana Sarıçam konut projesi başvuruları tamamlandıktan sonra kura çekilişi için 13 Ocak tarihini işaret etmişti. Çekiliş bugün canlı olarak gerçekleştirildi. TOKİ'nin Adana'daki 2+1 3+1 daireleri kapmak isteyenler çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Bu kapsamda "Adana Sarıçam 2+1 3+1 TOKİ kura çekiliş sonuçları belli oldu mu? TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi yayımlandı mı? " soruları yanıt arıyor. İşte son dakika gelişmeler...
TOKİ ADANA SARIÇAM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adana'nın Sarıçam ilçesindeki TOKİ konut projesi için kura çekilişi 13 Ocak 2022 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirildi. TOKİ kura sonuçları, E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. İsim listesi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.
TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI
YEDEKLER İÇİN...
Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra %50 yedek belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.
2+1 VE 3+1 DAİRE FIRSATI SUNULUYOR
Adana Sarıçam Buruk Mah.3.Etap 953 Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 283 adet ve 3+1 nitelikli 157 adet olmak üzere toplamda 438 adet konut bulunuyor.
Proje kapsamındaki 2+1 dairelerin brüt alanı 84.63 metrekare ile 86.7 metrekare arasında, 3+1 dairelerin brüt alanı 101.33 metrekare ile 81.19 metrekare arasında değişiyor.