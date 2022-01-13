Adana Sarıçam 2+1 3+1 TOKİ kura çekiliş sonuçları! TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Adana Sarıçam konut projesi başvuruları tamamlandıktan sonra kura çekilişi için 13 Ocak tarihini işaret etmişti. Çekiliş bugün canlı olarak gerçekleştirildi. TOKİ'nin Adana'daki 2+1 3+1 daireleri kapmak isteyenler çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Bu kapsamda "Adana Sarıçam 2+1 3+1 TOKİ kura çekiliş sonuçları belli oldu mu? TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi yayımlandı mı? " soruları yanıt arıyor. İşte son dakika gelişmeler...