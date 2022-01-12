PTT'den emeklilere müjde! 5.000-10.000-50.000-80.000 TL'ye kadar kredi desteği veriliyor! En yakın şubeye giderek...

PTT emeklilere özel kampanyasını duyurdu. 2022 yılında emeklilere yapılan yeni zam oranlarının ardından borçlarını kapatmak için uygun finansman arayışlarına giren emekliler, PTT başta olmak üzere devlet ve özel bankalar tarafından sunulan cazip teklifleri araştırmaya başladı. PTT ise emekliye özel borç transferi dahil olmak üzere birçok alternatif kredi sağlayarak birçok ihtiyaçlarına yönelik nakit desteği ve borç yapılandırma fırsatları sunmaya devam ediyor.

ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Emekli vatandaşların PTT aracılığıyla kullandıkları diğer bankalara olan kredi borçlarını kapatabilecekleri özel ihtiyaç kredisi PTT aracılığıyla sunulmaya devam ediyor. 3 ay erteleme avantajların sahip destek kapsamında tüm emeklilerinin 2022'de borçlarını çok daha kolay bir şekilde ödemeleri sağlanacak. 50 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanarak emeklilerin tüm borçlarının kapatılması hedefleniyor.