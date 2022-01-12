PTT'den emeklilere müjde! 5.000-10.000-50.000-80.000 TL'ye kadar kredi desteği veriliyor! En yakın şubeye giderek...

PTT emeklilere özel kampanyasını duyurdu. 2022 yılında emeklilere yapılan yeni zam oranlarının ardından borçlarını kapatmak için uygun finansman arayışlarına giren emekliler, PTT başta olmak üzere devlet ve özel bankalar tarafından sunulan cazip teklifleri araştırmaya başladı. PTT ise emekliye özel borç transferi dahil olmak üzere birçok alternatif kredi sağlayarak birçok ihtiyaçlarına yönelik nakit desteği ve borç yapılandırma fırsatları sunmaya devam ediyor.
ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ
Emekli vatandaşların PTT aracılığıyla kullandıkları diğer bankalara olan kredi borçlarını kapatabilecekleri özel ihtiyaç kredisi PTT aracılığıyla sunulmaya devam ediyor. 3 ay erteleme avantajların sahip destek kapsamında tüm emeklilerinin 2022'de borçlarını çok daha kolay bir şekilde ödemeleri sağlanacak. 50 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanarak emeklilerin tüm borçlarının kapatılması hedefleniyor.
3 Ay Ertelemeli PTT Emekli Kredisi kampanyası kapsamından yararlanacak vatandaşlar için yüzde 3,09 faiz oranları ile kredi borçlarını kapatmaları için özel ihtiyaç kredisi sunulmaktadır.
80.000 TL'YE KADAR...
PTT'nin emeklilere yönelik finansman destekleri hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son dönemde acil nakit ihtiyaçları için kredi kullanma yolunu tercih eden birçok vatandaş, artan nakit ihtiyaçlarını bu sayede karşılamayı hedefliyor. Kredi borçlarını ödemekte zorlanan emekliler ise çareyi yine kredilerde arayarak bu kez borç kapatma kredileri ile 2022 yılını borçlarından kurtularak tamamlamak istiyorlar.