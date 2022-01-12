Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) ORANLARINA ARA KADEMELER EKLENDİ
Başkan Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi.
ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek.