Doğal gaz faturasını ödeyemeyenlere duyuru yapıldı: 100 TL üzeri faturalar için...

BANKKART İLE İGDAŞ'TAN TEK ÇEKİM FATURA ÖDEMELERİNDE TAKSİT İMKANI!

Kampanya koşullarınu duyuran Ziraat Bankası kampanyaya katılmak isteyenleri şöyle bilgilendirdi;

Bankkart'ın kredi kartı uygulaması ile 31 Mayıs 2022'ye kadar İGDAŞ vezneleri ve http://www.igdas.istanbul/ üzerinden yapılacak tek çekim fatura ödemelerine ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuluyor.

Kampanyaya 01 Ekim 2021-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS kanalı ile katılım sağlanabilir. SMS ile katılım için asıl kart sahipleri "IGDAS" yazıp banka sisteminde kayıtlı cep telefonu numarasından 4757'ye SMS göndermelidir. Bankkart Başak kartlar için asıl kart, asıl kartın bankamız sisteminde kayıtlı cep telefonundan SMS göndermelidir.

Kampanyaya asıl kart sahipleri başvurabilecektir.