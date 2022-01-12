Doğal gaz faturasını ödeyemeyenlere duyuru yapıldı: 100 TL üzeri faturalar için...

Kış aylarının gelmesiyle birlikte doğal gazı açan vatandaşlar yüksek faturaları ödemekte güçlük çekiyor. Ziraat Bankası 100 TL üzerinden doğal gaz faturası gelenlere yönelik kampanya başlattı. Kampanya ile faturanızı taksitlendirebilirsiniz hem de koşulsuz, şartsız. Yeni bir kampanyaya imza atan banka bu kez fatura üzerinden başlattıkları kampanyayı tanıttı. Detaylar aşağıdaki gibidir...
BANKKART İLE İGDAŞ'TAN TEK ÇEKİM FATURA ÖDEMELERİNDE TAKSİT İMKANI!
Kampanya koşullarınu duyuran Ziraat Bankası kampanyaya katılmak isteyenleri şöyle bilgilendirdi;
Bankkart'ın kredi kartı uygulaması ile 31 Mayıs 2022'ye kadar İGDAŞ vezneleri ve http://www.igdas.istanbul/ üzerinden yapılacak tek çekim fatura ödemelerine ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuluyor.
Kampanyaya 01 Ekim 2021-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS kanalı ile katılım sağlanabilir. SMS ile katılım için asıl kart sahipleri "IGDAS" yazıp banka sisteminde kayıtlı cep telefonu numarasından 4757'ye SMS göndermelidir. Bankkart Başak kartlar için asıl kart, asıl kartın bankamız sisteminde kayıtlı cep telefonundan SMS göndermelidir.
Kampanyaya asıl kart sahipleri başvurabilecektir.
Katılım sağlayan müşterilerin İGDAŞ vezneleri ve igdas.istanbul üzerinden yapacakları doğalgaz fatura ödemeleri ücretsiz olarak 3 taksite bölünecektir.
İşlemlerin mutlaka katılım sağlandıktan sonra ve Bankkart POS'larından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Kampanya katılım talebinin banka sistemine ulaşmasından sonraki işlemler dikkate alınmaktadır.
Bankkart'ın kredi kartı uygulaması ile yapılan işlemler kampanyaya dahildir. Ek kartlar ile yapılacak işlemler asıl kartın harcamalarına dahil edilecektir.
Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak, Bankkart Business kartları kampanyaya dahildir.