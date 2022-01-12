ASHB'den aylık bin 100 TL senelik ise 22.000 TL yardım! Çalışan çalışmayan herkese ödenecek! PTT-ATM'den anında çekebilirsiniz!

Pandemi döneminde devlet doğrultusundan milyonlarca vatandaşa sosyal yardım ödemesi yapıldı. İlk olarak bin TL olarak başlatılan ödeme miktarı 100 TL artırılarak 1.100 TL oldu. 1100 liralık destek için müracaatlar alınmaya devam ediyor. ASHB destek ödemesi amacıyla müracaatlar e-Devlet üzerinden alınıyor. Destek amacıyla bugüne kadar milyonlarca vatandaş müracaatını tamamladı ve ödemesini aldı. Değerlendirme neticesine göre yardım etmeye gereksinimi olanların ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Bu bağlamda şimdilik müracaat yapmamış olanlar ise detaylar ile ilgili tetkik yapıyor. Başvuruya dair merak edilen bütün veriler haberimizde kapsamlı bir şekilde yer almaktadır.
1100 TL ÖDEME YAPILIYOR
Ülkemiz yardım etmeye muhtaç vatandaşlara her vakit her türlü parasal manevi desteklerle yanısıra oluyor. Bu yardımlardan biri de 1100 TL karşılıksız ödeme... 1100'er liralık destek sahibi olan Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan'da e-Devlet'ten müracaatların alınmaya başlandı.
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BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor.
Şartların sağlanması durumunda müracaat sahibinin, müracaat formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1100 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?
1100 TL pandemi yardım müracaat esnasında IBAN bilgilerini müracaat formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak.
IBAN verisini girmeyenlere ise PTT vasıtasıyla ödeme yapılacak.