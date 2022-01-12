ASHB'den aylık bin 100 TL senelik ise 22.000 TL yardım! Çalışan çalışmayan herkese ödenecek! PTT-ATM'den anında çekebilirsiniz!

Pandemi döneminde devlet doğrultusundan milyonlarca vatandaşa sosyal yardım ödemesi yapıldı. İlk olarak bin TL olarak başlatılan ödeme miktarı 100 TL artırılarak 1.100 TL oldu. 1100 liralık destek için müracaatlar alınmaya devam ediyor. ASHB destek ödemesi amacıyla müracaatlar e-Devlet üzerinden alınıyor. Destek amacıyla bugüne kadar milyonlarca vatandaş müracaatını tamamladı ve ödemesini aldı. Değerlendirme neticesine göre yardım etmeye gereksinimi olanların ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Bu bağlamda şimdilik müracaat yapmamış olanlar ise detaylar ile ilgili tetkik yapıyor. Başvuruya dair merak edilen bütün veriler haberimizde kapsamlı bir şekilde yer almaktadır.